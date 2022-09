Secretul relației de 29 de ani a lui Laurențiu Duță cu soția sa. Cum arată Ianula

Laurențiu Duță, unul dintre artiștii supranumiți „Regii muzicii dance”, împlinește, vineri, 29 de ani de căsnicie cu soția sa, pe nume Ianula. Deși amândoi se bucură de familia frumoasă pe care au construit-o, își țin viața personală cât se poate de departe de camerele de filmat. Partenera cântârețului abia se afișează pe rețelele sociale sau la evenimente publice. Află în continuare cine este soția membrului trupei Trei Sud Est și care este secretul relației de 29 de ani a lui Laurențiu Duță.

Laurenţiu şi Ianula Duță împlinesc vineri, 2 septembrie, 29 de ani de când au ales să pornească împreună în viață. Cei doi și-au canalizat energie pentru a se bucura de o viață frumoasă, în armonie cu domeniul profesional în care activează fiecare. Cu toate că au una dintre cele mai apreciate conexiuni din showbiz, partenerii preferă să își țină viața personală privată.

Nu mulți români știu cine este, de fapt, Ianula, soția lui Laurențiu Duță. Mai ales că artistul vorbește rar despre familia lui. Nu că nu ar fi mulțumit de ea, însă este de părere că discreția e cea mai bună alegere pe care o poate lua din acest punct de vedere.

„Viaţa noastră de familie am încercat s-o ţinem puţin mai departe de ochii presei şi a lumii”, spunea Laurențiu Duță, în urmă cu mai mult timp, când a fost solicitat să comenteze relația pe care o are cu Ianula.