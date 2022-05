Ce a vrut Laurențiu Duță să facă la viața lui, dar efectiv nu a putut: „Nu a ieșit”

Laurențiu Duță este unul dintre cei mai apreciați artiști din România și membru al trupei 3 Sud Est. De asemenea, este unul dintre puținii cântăreți care nu au părăsit orașul natal pentru a se muta în București, însă de ce?

Dorian Popa, Simona Halep și Gică Hagi sunt doar câțiva dintre constănțenii de succes care au ales să se mute în Capitală. Au plecat din orașul natal pentru mai multe oportunități, însă pentru Laurențiu Duță a ales să rămână acasă.

„Am încercat prin 1998 cu 3 Sud Est, în primul an, să ne stabilim în București, și nu ne-a ieșit. Apoi am mai încercat o dată cu un apartament pe care l-am cumpărat în București, acum câțiva ani, pe care l-am vândut pentru că stăteam prea puțin în el. Cred că și ideea de a fi mai aproape de familie, e și marea care e fascinantă. Plus că vara este foarte mișto, toată lumea vine la mare ca eu să plec?

Dacă aș fi fost în București, probabil că ar fi fost mai multe oportunități de business în zona asta a mea, de ceea ce fac eu, dar am preferat să fiu acolo mai low profile, așa. Dacă ai ceva de spus în muzică poți să spui de la orice distanță. Sunt totuși aproape. E Autostrada Soarelui, în 2 ore și un pic la București”, a declarat artistul pentru EGO.ro.