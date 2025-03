Cine este Nicolle Fota, noua iubită a lui Cătălin Botezatu. Ea are 18 ani, el 58

Cătălin Botezatu are o nouă iubită! Cei doi parteneri s-au afișat deja de mai multe ori împreună la diferite evenimente, iar oamenii au început să își dea coate. Ei bine, se pare că cei doi formează cel mai nou cuplu din showbiz-ul românesc.

Cătălin Botezatu are o nouă iubită

Vârsta este doar un simplu număr, spune o vorbă din popor. La asta s-a gândit și Cătălin Botezatu, care nu a ținut cont de diferența de vârstă dintre el și noua sa iubită și s-au aruncat unul în brațele celuilalt. Celebrul designer se pare că formeză cu cuplu cu o domnișoară superbă, în vârstă de doar 18 ani.

Zvonurile despre relația designerului de 58 de ani și Nicolle Fota circulau încă de anul trecut, de când au petrecut împreună Revelionul, într-o locație exclusivistă din Cluj. Întrebat despre relația lor, Botezatu a răspuns inițial evaziv:

„Da, Nicolle este o fată frumoasă, un topmodel internațional. Credeam că se știe deja, am apărut împreună și la ziua mea, și la Revelion. Este nelipsită din show-urile mele și are deja un loc în lumea fashion-ului. Are doar 18 ani, e la început de drum, dar am grijă să o ghidez cum trebuie”, declara designerul în cadrul emisiunii Un show păcătos.

Prima apariție oficială împreună

Recent, Botezatu și Fota au fost văzuți din nou împreună la un eveniment de modă, unde au atras atenția tuturor. Designerul a subliniat că momentul nu a fost neapărat planificat: „E la job. Jobul e job!”, a spus el pentru Antena Stars.

Totodată, a profitat de ocazie pentru a vorbi despre bărbații care aspiră la femei frumoase, dar nu știu să le cucerească: „Mulți cred că banii sunt suficienți pentru a atrage o femeie, dar nu e deloc așa. Femeile care se respectă au nevoie de mai mult. Nicolle nu e genul care să se lase impresionată ușor, am educat-o bine și sper să o educ în continuare”, a precizat el.

Cine este Nicolle Fota

Nicolle Fota este un model internațional aflat în plină ascensiune. La doar 17 ani, a câștigat titlul de Miss Fashion TV Catwalk 2023, iar cariera sa a luat avânt. Originară din Oradea, a studiat la Don Orione înainte de a se muta la București pentru a-și urma visul în lumea modei. A continuat studiile la Colegiul Național Aurel Vlaicu, la profilul Științe ale naturii.

Tânăra l-a cunoscut pe Cătălin Botezatu în 2023, în cadrul competiției Kids Top Model Crișana. Designerul a fost impresionat de potențialul ei și a prezis că va avea succes pe podiumurile internaționale. „Fetele de la această competiție au potențial real pentru prezentări de modă la nivel mondial. Nicolle a fost una dintre cele mai bune și am decis să o duc cu mine la Paris Fashion Week”, declara Botezatu la acea vreme.

Acum, Nicolle Fota nu doar că și-a consolidat poziția în industria modei, dar se află și în centrul atenției prin relația cu unul dintre cei mai influenți designeri români.