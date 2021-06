Cum face bani micuța Josephine de pe acum. Fiica Ginei Pistol e pe val

Gina Pistol și-a surprins fanii de pe Instagram, postând o imagine cu fiica sa, în scutece marca Pampers. Prin urmare, Gina Pistol și-a ”implicat” în promovarea mărcii de scutece Pampers Premium Care și am putea spune că micuța Josephine, în vârstă de trei luni, este un model în devenire.

Gina Pistol a născut la data de 9 martie, iar viața sa și a lui Smiley s-a schimbat total. Proaspeții părinți se bucură de fiecare clipă în prezența micuței, iar din când în când cei doi mai postează poze cu fetița, fără însă să-i arate chipul.

Astfel, noua imagine s-a bucurat de multă popularitate în rândul internauților, 40.000 de persoane apreciind postarea, la numai șase ore de la publicare.

Amintim că în weekendul ce a trecut Gina Pistol și Smiley și-au botezat fetița, iar evenimentul a fost organizat în secret. Ceremonia a fost extrem de emoționantă pentru mămica care abia a putut să-și stăpânească lacrimile. Petrecerea de după creștinare a avut loc în ”Paradisul verde” din Crobeanca, iar invitații au avut de respectat reguli precum testarea înainte de eveniment, discreția în social media, dar și regula de a nu aduce daruri.

”Normal că am plâns. Andrei… nu. Andrei este, din familia noastră, el e partea… nu dură… nu știu cum să spun. Eu sunt cea care plânge mai des, cu toate că amândoi suntem foarte sensibili. Îmi doream dintotdeauna să am parte de un eveniment în aer liber. Cu prieteni, cu oameni dragi lângă mine. A fost o zi perfectă. Dacă erau altele vremurile… cu siguranță era o petrecere mai mare”, a dezvăluit Gina Pistol la Observator , despre importantul eveniment din viața ei.

De asemenea, ea l-a avut alături și pe chef Cătălin Scărlătescu care s-a ocupat de gătit la eveniment. Gina Pistol i-a dedicat și acestuia un mesaj emoționant.

„Nu doar pentru că este prietenul meu, însă vreau să-i mulțumesc pentru că am avut cele mai gustoase preparate la grătar. N-o spun numai eu, ci toți cei care au mâncat grătar. Băi, ce-i al lui este al lui! Aaaa, și are o echipă super misto și profi! Cătălin a venit cu grătarele lui, acelea spectaculoase. Niște OZN-uri. Apelați la ei pentru cununii, botezuri, zile de naștere, chiar și despărțiri (treceți mai ușor peste)”, a notat iubita lui Smiley, la Instastory.