La 3 luni de la nașterea micuței Josephine, Smiley și Gina Pistol au decis să dezvăluie prima poză cu bebelușul. Cei doi au trecut recent printr-un eveniment emoționant, anume botezul fiicei lor, așa că le-au făcut fanilor o surpriză. Totuși, toată lumea își dorea cu totul altceva.

Admiratorii vedetelor s-au întrebat cum arată micuța încă de când a venit pe lume. Gina Pistol și Smiley sunt extrem de discreți, așa că ei au vrut să își țină departe copilul de ochii curioșilor. Acum, a venit vremea ca aceștia să posteze prima poză cu micuța Josephine, dar fanii sperau să vadă mult mai mult.

Cântărețul și prezentatoarea de televiziune au postat o imagine în mediul virtual în care apar alături de copilul lor. Totuși, toți trei au fețele modificate pentru a părea că fac parte din lumea desenelor animate. Chiar dacă admiratorii lor sperau să o poată observa pe Josephine, nu mulți și-au dat seama de cum arată, de fapt, micuța. Un detaliu a scăpat la iveală, anume că micuța este extrem de frumoasă chiar și în această variantă.

Încă de când Josephine s-a născut, Smiley și Gina Pistol nu se dezlipesc de micuță. Aceștia trăiesc cea mai frumoasă perioadă din viața lor, așa că sunt mulțumiți cu orice schimbare pe care a adus-o bebelușul în viața lor. În timp ce foarte mulți fani se întreabă cum arată micuța, cântărețul a decis să vorbească despre acest aspect, explicând ce trăsături a luat copilul său de la el, dar și de la partenera sa.

„Acum când am plecat de acasă ne-am jucat, am gângurit puțin, ea mai mult. Mi-a zâmbit cu zâmbetul ăla fără dinți. Pleci de acasă parcă pregătit pentru orice, poate să se întâmple orice, nu are ce să fie rău.

Are picioarele lungi din naștere. Câteodată aud că seamănă cu mine, câteodată cu Gina. Nu are culoarea ochilor clară, nu ne dăm seama. Probabil dacă va avea ochii verzi sau albaștri o să semene cu Gina, dacă îi va avea căprui va semăna cu mine. Ne-am rugat să nu aibă nasul lung, deocamdată îl are mic. Nu are nasul meu, e ok..

„Mă trezesc mai devreme, între 7 și 8. Suntem fericiți pentru că doarme. A avut două nopți mai agitate, e foarte cuminte, e foarte veselă. În casă e multă liniște și pace. (…) Mai vin și bunicii, dar rar. Ne lasă să ne obișnuim. (…) Da, o schimb (n.r. de scutec) în fiecare zi.”, a spus Smiley.