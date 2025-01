Monica Gabor ar fi născut un băiețel, acum o jumătate de an. Vedeta a ținut sarcina în secret

Bomba începutului de an zguduie lumea mondenă! Surse din apropierea Monicăi Gabor susțin că aceasta ar fi devenit mamă pentru a doua oară în mare secret. Se pare că fostul model, stabilit în Statele Unite, ar fi adus pe lume un băiețel în urmă cu jumătate de an. Totul ar fi fost păstrat sub o discreție absolută, iar detaliile au ieșit la iveală abia acum.

Un băiețel, cel mai mare secret al Monicăi Gabor?

Conform informațiilor celor de la Cancan, Monica Gabor, în vârstă de 37 de ani, ar fi născut un băiețel în Los Angeles. Tatăl micuțului ar fi, bineînțeles, partenerul său, Mr. Pink.

Omul de afaceri chinez, cunoscut pentru stilul său discret, ar fi insistat ca sarcina și nașterea să rămână un secret de familie. La 18 ani de când a adus-o pe lume pe fiica sa, Irina, Monica ar fi făcut din nou pasul spre maternitate. Se pare că aceasta ar fi păstrat totul sub tăcere pentru a se bucura în liniște de această nouă etapă din viața ei.

Deși nimic nu a fost confirmat oficial, apropiații cuplului susțin că Monica și Mr. Pink ar fi fost extrem de atenți la detalii pentru a evita orice scurgere de informații. Totuși, acum, zvonurile prind tot mai mult contur, iar tabloul fericirii pare să fie completat de un nou membru al familiei.

Fosta soție a lui Irinel Columbeanu și Mr. Pink au o viaţă împlinită peste Ocean

Monica Gabor trăiește de peste un deceniu în Statele Unite, alături de Mr. Pink, și duce o viață de vis în Malibu. Relația cu milionarul chinez i-ar fi adus liniștea și stabilitatea pe care și le-a dorit după divorțul de Irinel Columbeanu. Cu o fiică majoră, Irina, și cu fiul partenerului său, Anthony, Monica părea deja să aibă o familie unită.

Potrivit surselor publicației citate mai sus, noul membru ar fi venit să completeze acest tablou de vis. În imaginile publicate pe rețelele de socializare, Monica Gabor apare adesea zâmbitoare, alături de cei doi copii. Dacă zvonurile se vor dovedi adevărate, cuplul are acum propriul moștenitor, iar legătura dintre ei ar fi mai puternică ca niciodată.

Ce urmează pentru superba șatenă?

Deși Monica Gabor nu a confirmat nimic oficial, iar detaliile rămân încă neclare, vestea despre presupusa naștere a unui băiețel stârnește curiozitatea fanilor.

Rămâne de văzut dacă vedeta va rupe tăcerea sau dacă va păstra în continuare discreția care o caracterizează. Până atunci, viața Monicăi Gabor rămâne un exemplu de eleganță și mister.