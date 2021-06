Ce a făcut Gina Pistol la botezul fiicei sale. Toate femeile din România au trecut prin asta

Fericire mare pe Gina Pistol și Smiley. Cele două vedete și-au creștinat fetița, la doar trei luni de când a venit pe lume. Micuța Josephine Ana a avut parte de un botez ca în povești, alături de cei mai dragi și apropiați oameni. Duminică, 20 iunie, a avut loc cel mai important eveniment din viața vedetei de la Antena 1 și a simpaticului artist.

Petrecerea s-a desfășurat într-o ceremonie restrânsă, în aer liber, alături de familie și prieteni. Evenimentul a fost emoționant pentru toată lumea, însă de departe cea mai intensă reacție a fost ce a Ginei Pistol, care nu și-a putut potoli lacrimile de fericire.

„Normal că am plâns. Andrei… nu. Andrei este, din familia noastră, el e partea… nu dură… nu știu cum să spun. Eu sunt cea care plânge mai des, cu toate că amândoi suntem foarte sensibili. Îmi doream dintotdeauna să am parte de un eveniment în aer liber. Cu prieteni, cu oameni dragi lângă mine. A fost o zi perfectă. Dacă erau altele vremurile… cu siguranță era o petrecere mai mare”, a dezvăluit Gina Pistol la Observator.

Petrecerea de botez a avut loc la „Paradisul verde” din Corbeanca, acolo unde invitații au avut numai câteva reguli de respectat. Să nu aducă daruri, să se testeze înainte de eveniment și să fie discreți pe social media.

Deși nu au vrut să se afle despre botezul fetei lor, pentru a se bucura de eveniment cum trebuie, Gina Pistol și Smiley au fost dați de gol de prietena lor Andreea Bănică. Artista a fost cea care a postat pe Instagram o fotografie de la party, în care îi ura micuței Josephine cele mai frumoase mesaje.

Cum arată fetița lui Smiley și a Ginei Pistol:

„Acum când am plecat de acasă ne-am jucat, am gângurit puțin, ea mai mult. Mi-a zâmbit cu zâmbetul ăla fără dinți. Pleci de acasă parcă pregătit pentru orice, poate să se întâmple orice, nu are ce să fie rău.

Are picioarele lungi din naștere. Câteodată aud că seamănă cu mine, câteodată cu Gina. Nu are culoarea ochilor clară, nu ne dăm seama. Probabil dacă va avea ochii verzi sau albaștri o să semene cu Gina, dacă îi va avea căprui va semăna cu mine. Ne-am rugat să nu aibă nasul lung, deocamdată îl are mic. Nu are nasul meu, e ok..

„Mă trezesc mai devreme, între 7 și 8. Suntem fericiți pentru că doarme. A avut două nopți mai agitate, e foarte cuminte, e foarte veselă. În casă e multă liniște și pace. (…) Mai vin și bunicii, dar rar. Ne lasă să ne obișnuim. (…) Da, o schimb (n.r. de scutec) în fiecare zi.”, a spus Smiley.