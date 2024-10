Cum arăta Elena Lasconi acum 30 de ani. Primarul din Câmpulung făcea ravagii cu frumusețea sa

Astăzi în vârstă de 52 de ani, Elena Lasconi a trecut de la prezentator al știrilor Pro TV, la primar al orașului Câmpulung Muscel, iar acum o găsim în lista candidaților la Alegerile Prezidențiale de anul acesta. Dar, puțini sunt aceia care știu cum arăta Elena Lasconi acum 30 de ani. Din imaginile de colecție, vedem că primarul din Câmpulung făcea ravagii cu frumusețea sa.

Astăzi un om politic extrem de vizibil și cu multe apariții, Elena Lasconi a ajuns destul de departe în cariera sa, nu una lipsită de controverse și chiar scandaluri publice.

De origine din Hațeg, județul Hunedoara, tânăra Elena Valerica Lasconi, își începea cariera sa jurnalistică dintr-o întâmplare, având în vedere că meseria sa era cea de economistă. La începutul anilor 90 avea să lucreze într-un post de radio local din Hațeg timp de 2 ani, dar și ca prezentatoare a unei emisiuni de muzică rock.

Ulterior, când apărea în peisajul media PRO TV, Elena Lasconi avea să fie printre primii prezentatori ai emisiunilor informative ale postului. Așa se face că din 1995 și până în 2019, când lua decizia de a candida la alegerile locale, Elena Lasconi a activat ca jurnalist în cadrul grupului MediaPro, din 2018 figurând și ca membru al formațiunii politice Uniunea Salvați România.

În 2020, luând pe toată lumea prin surprindere, fosta jurnalistă PRO candida la alegerile locale din 2020, de pe listele USR, în orașul Câmpulung Muscel, câștigând în cele din urmă detașat.

Deși majoritatea românilor o cunoscut pe din emisiunile informative de la Pro TV, sau din aparițiile sale la celebrul show „MasterChef”, puțini sunt cei care știu cum arăta Elena Lasconi acum 30 de ani, pe când aceasta avea vârsta de 22 de ani.

Era perioada în care deja apărea pe micile ecrane, și mulți îi admirau frumusețea, iar cei care o cunoșteau îndeajuns de bine, spuneau că actualul primar din Câmpulung făcea ravagii cu frumusețea sa.

Astăzi o personalitate publică din România, cunoscută în special pentru activitatea sa ca jurnalistă și ulterior pentru cariera politică, Elena Lasconi a decis că este momentul să facă pasul către funcția de Președinte al României, fiind una din personalitățile politice, înscrise pe listele electorale.

Așa cum bine ne aducem aminte, Elena Lasconi a fost protagonista unui scandal mediatic extrem de dur, în care avea să fie implicată și fiica acesteia. Scandalul avea să pornească, după ce actualul edil al orașului argeșan Câmpulung recunoștea că la Referendumul Familiei vota pentru familia tradițională, iar fiica sa Oana Lasconi o acuza de discriminare și nu numai.

Ulterior, Oana avea să revină public și să-și ceară scuze, dar mama acesteia era cât pe-aci să-și încheie cariera politică. Ulterior, candidatul USR la Prezidențiale avea să vorbească despre acest moment, declarând:

„Nu știam…nu m-am așteptat nici în cele mai cumplite coșmaruri la chestia asta, după o viață în care muncești de-ți sar capacele.

Nu m-am așteptat nici în cele mai cumplite coșmaruri și nu doresc nici măcar membrilor PNL, despre care am spus că sunt „răul“, să li se întâmple așa ceva cu copiii lor. Este îngrozitor. Două zile nu am putut să mă ridic din pat. Nu am știut, nu am urmărit-o pe Instagram. Eu vorbesc cu ea, de cele mai multe ori am vorbit despre relații cu bărbați. Mai mult de atât nu vreau să vorbesc despre Oana. Este copilul meu, indiferent ce ar face și ce ar zice.

Va rămâne copilul meu. Nu vreau să mai scot lucruri la suprafață pentru că voi redeschide telenovela și nu are niciun sens pentru mine. E un subiect închis. Fata mea este fata mea și va rămâne fata mea, așa cum e ea.”, a mărturisit Elena Lasconi, la Kanal D.