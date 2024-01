Elena Lasconi a spus adevărul despre scandalul cu fiica Oana Lasconi: „Este îngrozitor, plângeam în hohote”

Citește și: Ce făcea Elena Lasconi în timpul unei şedinţe a Consiliului Local. Primarul şi-a pus cetăţenii pe jar

„Nu știam…nu m-am așteptat nici în cele mai cumplite coșmaruri la chestia asta, după o viață în care muncești de-ți sar capacele. Nu m-am așteptat nici în cele mai cumplite coșmaruri și nu doresc nici măcar membrilor PNL, despre care am spus că sunt „răul“, să li se întâmple așa ceva cu copiii lor. Este îngrozitor. Două zile nu am putut să mă ridic din pat.

Nu am știut, nu am urmărit-o pe Instagram. Eu vorbesc cu ea, de cele mai multe ori am vorbit despre relații cu bărbați. Mai mult de atât nu vreau să vorbesc despre Oana. Este copilul meu, indiferent ce ar face și ce ar zice. Va rămâne copilul meu. Nu vreau să mai scot lucruri la suprafață pentru că voi redeschide telenovela și nu are niciun sens pentru mine. E un subiect închis. Fata mea este fata mea și va rămâne fata mea, așa cum e ea.”, a mărturisit Elena Lasconi, la Kanal D.