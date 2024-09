Cum arată casa în care locuiește Elena Lasconi în Câmpulung Muscel: “Am investit aici toți banii” VIDEO

Elena Lasconi, primar al orașului Câmpulung Muscel din 2020 și fostă jurnalistă Pro TV, locuiește într-o casă pe care a cumpărat-o în urmă cu peste 20 de ani. Politiciana a prezentat în cadrul unui interviu pentru Antena 3 CNN locuința sa, povestind despre cum a investit toți banii pentru a transforma casa într-un cămin de vis.

Casa Elenei Lasconi, aflată în Câmpulung Muscel, are o istorie interesantă. Aceasta a povestit că a cumpărat locuința acum 21 de ani, când a aflat de la colegii din redacție că ei au achiziționat proprietăți în zonă. Însă, inițial, casa era într-o stare avansată de degradare.

Fără să stea pe gânduri, a investit toată agoniseala în această proprietate, pentru a o transforma în locul de refugiu pe care și l-a dorit dintotdeauna.

Casa, situată într-o zonă liniștită de munte, reflectă personalitatea Elenei Lasconi. Are un etaj, iar pe acoperiș sunt instalate panouri fotovoltaice, demonstrând preocuparea sa pentru un stil de viață sustenabil.

Grădina casei este împrejmuită de pomi fructiferi, iar în spatele locuinței se află o pădure și un râu care trece prin apropiere. Politiciana și-a amenajat și o zonă de relaxare cu grătar, bănci și o masă sub vița de vie, unde obișnuiește să invite vecinii și prietenii la masă.

Elena Lasconi a dezvăluit și cum își decorează casa în timpul sărbătorilor, povestind că a împodobit un brad mare în grădină de Crăciun și i-a avut invitați pe locuitorii din Câmpulung Muscel.

Elena Lasconi a mărturisit că încă din copilărie visa să locuiască într-o casă la munte, unde să fie înconjurată de natură.

”Toată copilăria mea am deschis geamul și vedeam Retezatul. Sunt fată de munte și am visat să am o căbănuță într-o zonă montană”, a spus ea.