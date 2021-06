Cum a fentat Elena Merișoreanu moartea. Artista a povestit chinul prin care a trecut

Elena Merișoreanu a povestit azi despre intervenția suferită recent din cauza problemelor sănătate la fiere și că înainte de a afla diagnosticul, și anume, acela de pietre la fiere, ea ajunsese să creadă că suferă de cancer.

Elena Merișoreanu a spus că s-a aflat la un pas de moarte din cauza pietrelor de la nivelul fierii. Ea a mărturisit că medicii i-au descoperit multe și că exista riscul ca acestea să-i plesnească, dacă nu era operată de urgență.

Elena Merișoreanu a declarat că a realizat că are probleme de sănătate când a simțit dureri mari, la nivelul stomacului, credea ea, având și stări de vomă. A mers la doctor, iar după ce s-a stabilit diagnosticul, ea a fost operată de urgență.

„Mi-a zis doctorul că mi-a scos pietre (n.r. de la fiere) să fac o fundație la casă. Aproape de un an mă tratează doctorii de stomac, pentru că aveam niște dureri insuportabile. Nu am mai vrut să spun de stomac… De un an de zile aproape eu iau tot felul, dar nu-mi trece. Acum vreo 10 zile parcă mă apucase foamea și nu prea vreau să mai mănânc după 18:00, așa că am zis să mănânc niște cereale cu lapte. Am dat și mațele afară din mine. A doua zi nu am mai stat, m-am dus la o doamnă doctor și i-am zis că nu mai pot. Mi-a spus că în câteva ore trebuie să mă operez, că fierea e plină, că pocnește în mine și nu mă mai pot salva”, a spus Elena Merișoreanu la Antena Stars.