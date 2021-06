De ce își face cumpărăturile Elena Merișoreanu în Kaufland România. I-a spus totul unui paznic EXCLUSIV

Elena Merișoreanu nu se află într-o perioadă bună deloc. Cunoscuta interpretă de muzică populară trece prin clipe la care nu se aștepta tocmai după atâția ani de carieră. Care este motivul pentru care solista își face cumpărăturile de la Kaufland?

Elena Merișoreanu este una din cele mai cunoscute interprete de muzică populară din vechea generație. Aceasta se mândrește cu o carieră superbă și continuă și azi să încânte publicul pentru că nici că are în gând să lase vreodată prima sa iubire – muzica. Ar face în continuare acest lucru dacă pandemia nu ar fi împiedicat-o să își întrerupă activitatea.

Perioada aceasta a fost una foarte grea în special pentru artiștii care au rămas să trăiască din economiile agonosite de-a lungul vieții. Unii s-au descurcat de minune pentru că se bazau și pe alte afaceri dincolo de industrie, iar alții au ajuns la sapă de lemn.

Elena Merișoreanu se află undeva la mijlocul celor două categorii, pentru că nu se poate lăuda cu afaceri diverse sau contracte de imagine precum artiștii tineri care se promovează pe cât posibil pe rețelele de socializare, dar nici nu excelează în sectorul financiar.

Paparazzi Playtech.ro au surprins-o pe artistă la Kaufland România în timp ce își făcea cumpărăturile. Solista era alături de fiica ei la unul din magazinele lanțului de supermarket-uri care se află în Colentina. În timp ce Raluca Merișoreanu a cumpărat câte ceva de la farmacia din incintă, vedeta a vorbit cu paznicul din interior.

Pe tot parcursul șederii sale, nu a purtat masca regulamentar – pe nas și gură. Aceasta a schimbat câteva vorbe cu angajatul supermarketului, în care se plângea de prețurile mult prea mari pe care le-a găsit la Mega Image sau Carrefour. Kaufland este cunoscut pentru diverse oferte și pentru produsele din marca proprie, care sunt pentru buzunarele tuturor românilor.

În urma celor spuse de cântăreață, fanii pot deduce faptul că nu o duce deloc bine din punct de vedere al banilor. Nu este nici de mirare pentru că bugetul familiei cu siguranță este unul mai firav de când solista nu mai merge la evenimente.

Tariful acesteia pe oră ar fi în jur de 1.000 de euro, iar pe site-ul unde se găsesc toate informațiile despre contactele acesteia și alte detalii este menționat faptul că prețul diferă de la eveniment și anvergură, până la transport și rezervarea la cazare:

„Oferta evenimente: calculabile in functie de gen, specific si anvergura evenimente plus detalii prestatie artistica, disponibile la solicitare ; pentru deplasari se adauga costuri transport/ km, rezervare cazare, in functie de distanta ; Contact Elena Merisoreanu, Impresariat Elena Merisoreanu, Booking Elena Merisoreanu, Detalii Rezervare : Vodafone 0724648042/ Orange 0755999809/ Cosmote 0766780052 ( zilnic, inclusiv in week-end, sarbatori) sau completati Formularul de Contact aflat in josul paginii”, arată contact-artiști.ro.