Bill Clinton, internat de urgență la spital. Ce a pățit fostul președinte american

Fostul președinte al Statelor Unite, Bill Clinton, în vârstă de 78 de ani, a fost internat recent la Spitalul Universitar MedStar Georgetown pentru o serie de teste și observații medicale. Potrivit Angel Ureña, adjunctul șefului de personal al lui Clinton, internarea nu a fost o urgență, ci o măsură de precauție, declanșată după ce fostul lider american a făcut febră.

Probleme medicale recurente pentru fostul președinte

Bill Clinton, care a ocupat funcția de președinte al Statelor Unite în perioada 1993-2001, s-a confruntat de-a lungul anilor cu multiple probleme de sănătate. În 2004, el a fost supus unei operații de bypass cvadruplu, o procedură complexă efectuată la New York-Presbyterian Hospital. Șase ani mai târziu, în 2010, Clinton s-a întors la același spital pentru o intervenție în care i-au fost implantate două stenturi într-o arteră coronară.

În ciuda acestor complicații, fostul președinte a adoptat un stil de viață mai sănătos, inclusiv o dietă predominant vegană, care l-a ajutat să slăbească și să își îmbunătățească semnificativ sănătatea. Cu toate acestea, în 2021, Clinton a fost internat din nou, de data aceasta în California, din cauza unei infecții severe cu sepsis care s-a răspândit în sânge.

O carieră politică remarcabilă

Bill Clinton rămâne una dintre figurile emblematice ale politicii americane. Al 42-lea președinte al Statelor Unite, Clinton a fost cunoscut pentru abilitatea sa de a aduce reforme economice și sociale în timpul mandatelor sale. Înainte de a ajunge la Casa Albă, el a deținut funcția de procuror general al statului Arkansas (1977-1979) și, ulterior, de guvernator al aceluiași stat în două perioade distincte (1979-1981 și 1983-1992).

Soția sa, Hillary Clinton, este la rândul ei o figură importantă în politica americană. Aceasta a fost secretar de stat în administrația Obama (2009-2013) și senator din partea statului New York (2001-2009). În 2016, Hillary Clinton a intrat în istorie ca prima femeie care a obținut nominalizarea pentru funcția de președinte din partea unui partid politic major, deși a pierdut în fața lui Donald Trump în alegerile generale.

Activitățile recente ale fostului președinte

Chiar și după ce a părăsit Casa Albă în 2001, Bill Clinton a rămas activ pe scena publică. În această toamnă, el a participat la campania electorală în sprijinul vicepreședintelui Kamala Harris, demonstrându-și angajamentul continuu față de Partidul Democrat. În paralel, Clinton și-a menținut un program de călătorii intens, promovat și de lansarea noii sale cărți intitulate Citizen: My Life After the White House.

Volumul oferă o perspectivă asupra vieții sale după mandatul prezidențial, abordând atât provocările personale, cât și cele profesionale, dar și viziunea sa asupra viitorului Americii.

Starea de sănătate a fostului președinte american este stabilă

În pofida problemelor de sănătate cu care s-a confruntat, Bill Clinton continuă să fie un simbol al rezilienței și dedicării. Adoptarea unui stil de viață mai sănătos și implicarea activă în cauze politice și sociale reflectă dorința sa de a rămâne conectat cu publicul și de a contribui la binele comun.

Internarea sa recentă la spital, deși îngrijorătoare, pare să fie o măsură preventivă. După cum a menționat Angel Ureña, situația nu este considerată o urgență medicală, iar Clinton primește îngrijiri corespunzătoare. În ciuda vârstei și a provocărilor de sănătate, fostul președinte continuă să inspire prin perseverență și determinare.