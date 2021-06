Cum a rămas Elena Merișoreanu fără o sumă importantă de bani. A fost sunată și a rămas fără cuvinte (exclusiv)

Artista Elena Merișoreanu se recuperează după operația delicată pe care a suferit-o în partea abdominală. Solista se simte mai bine și este gata să revină pe scenă, dar lucrurile nu au mers conform planurilor sale. Cum a pierdut Elena Merișoreanu o sumă uriașă de bani din cauza unui eveniment.

Elena Merișoreanu nu mai are nevoie de niciun fel de descriere. Este una dintre cele mai apreciate cântărețe de muzică populară, iar vocea ei a alinat sufletele a milioane de români, de-a lungul anilor.

Recent, solista a suferit o intervenție chirurgicală delicată la fiere. Momentan, artista se recuperează după operația pentru îndepărtarea pietrelor și urmează întocmai indicațiile medicilor.

Deși era dornică de a reveni pe scenă, Elenei Merișoreanu tocmai i s-a anulat un eveniment important. Artista trebuia să cânte la o nuntă dar mirii s-au despărțit între timp, fapt în urma căruia vedeta a rămas fără o sumă frumușică de bani, având în vedere că i-au cerut avansul înapoi.

„Trebuia să am o nuntă, dar s-au despărțit mirii, în pandemie, și nu mai pot merge să cânt acolo, mi-au cerut avansul înapoi. Mi-au zis să vin când o să își găsească băiatul altă fată. În perioada aceasta, nu prea am luat nunți, pentru că, la țară, oamenii fac petreceri cu câte 200-300 de persoane și, din câte am înțeles, cei din mediul rural nu vor să se vaccineze. Am pierdut foarte multe nunți, aveam evenimente aproape în fiecare weekend, înainte de pandemie”, ne-a mai spus Elena Merișoreanu, pentru impact.ro

Nu mă mai omor cu spectacolele, nu trăiesc din asta, am pensie frumoasă, după atâția ani de muncă, este bine. Eu zic că trebuie să mă bucur de ce am strâns până acum. Am ce îmi trebuie, după atâția ani de muncă, copiii sunt la casa lor, au locuri închiriate, mașinile lor.