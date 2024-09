Cum a ajuns Lora să se îndrăgostească de Ionuț Ghenu, fostul iubit al Doiniței Oancea: „Nu am fost amanți. Mi-a fost ciudă un pic”

Astăzi, 19 septembrie, Lora și Ionuț Ghenu s-au căsătorit, în prezența familiei și a prietneilor apropiați. Dar, cu mult înainte de decizia de a se căsători, cei doi au avut o relație de aproape 9 ani. Dar, în urma unor acuzații aduse de Doinița Oancea, artista avea să povestească cum a ajuns Lora să se îndrăgostească de Ionuț Ghenu, negând în același timp declarațiile Doinței, aceasta spunând că cei doi ar fi fost amanți.

Pentru cei care nu își mai aduc aminte, înainte de a deveni parteneri de viață, Lora și Ionuț Ghenu au fost colaborati, Lora fiind arista, iar Ionuț Ghenu managerul acesteia, chiar încă din timpul mariajulu Lorei cu Dan Badea.

În tot acest timp, Ionuț Ghenu o avea ca iubită pe Doinița Oancea, actrița din serialul „Inima de țiganii”. Numai că, după divorțul Lorei, din 2015 avea să înceapă o relație amoroasă cu Ionuț Ghenu, iar actrița Doinița Oancea ar fi acuzat-o că a avut rolul de amantă.

Pusă la colț, și nevoită să lămuerască situația, fanii au aflat recent cum a ajuns Lora să se îndrăgostească de Ionuț Ghenu, în podcastul lui Jorge:

Deși mulți au considerat că artista ar fi vinovată de despărțirea dintre Ionuț și Doinița Oancea, acesata din urmă apărând și prin emisiuni cu genul acesta de acuzații, Lora a continuat să povestească despre cum a pornit relați sa cu Ionuț Ghenu, managerul și acum soțul ei:

„Când am început să vorbim mai mult. Era un an foarte nasol. Aveam două emisiuni TV și am avut peste 130 de concerte în anul acela, în 2014. Problemele personale ne-au făcut să vorbim.

Era un fel de terapie de grup. M-am apropiat în perioada aia foarte tare și cu dansatoarele. În momentul în care ești prieten cu un alt om, tu vezi nedreptățile din viața lui altfel. Când tu știi niște chestii nu mai vezi superficial. El era într-o relație, dar era și nu era”, a declarat Lora.