Lora și Ionuț Ghenu nu mai au bani pentru Bali. În ce s-au dus economiile lor? “Ar fi o risipă, sincer”/ EXCLUSIV VIDEO

Lora și Ionuț Ghenu nu vor începe 2024 în paradisul exotic din Bali, unde au petrecut și la începutul acestui an câteva luni. Pentru ei, insula a devenit o a doua casă, după ce în perioada pandemiei au rămas blocați acolo din cauza zborurilor anulate.

În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, artista ne-a mărturisit că toate economiile lor s-au dus într-un teren în apropierea Capitalei, pe care în noul an își vor construi o casă. Și tot la anul este în plan și nunta, așa că și-au schimbat prioritățile renunțând la escapa în Bali, unde voiau să închirieze o casă pentru 2 ani.

Lora și Ionuț Ghenu și-au văzut visul împlinit și sunt proprietarii unui teren între lac și pădure, la care cântăreața visa de mult timp. Prin urmare, anul 2024 se anunță unul senzațional pentru cei doi îndrăgostiți care își vor construi casa și care își vor oficializa relația după mai mulți ani în care au intenționat să ajungă la altar, însă au intervenit tot felul de situații care le-au schimbat decizia.

Lora: “Nu ne mai ducem în Bali, pentru că avem alte priorități acum”

În 2024 plecați iar într-o vacanță?

Ne-am luat teren, 2000 mp între lac și pădure și s-a dus tot ce am economisit în acest vis. Nu îmi vine să cred că în sfârșit s-a întâmplat, exact înainte să ne cumpărăm biletele pentru Bali și să închiriem casa în Bali.

Voiam să ne închiriem o casă pentru 2 ani, am comandat un scuter acolo, care a ajuns și ne-am cumpărat și bilete în Bangkok în Thailanda la ColdPlay și bineînțeles că nu ne mai ducem în Bali, pentru că avem alte priorități acum și ar fi o risipă sincer. Trebuie să fim maturi când e vorba de viitoarea noastră căsuță.

A fost o investiție gândită de mult timp?

A fost dorită foarte mult, dar nu se arăta la orizont nimic. Și s-a întâmplat o minune peste noapte, că altfel nu pot să o numesc, vă spun sincer și iată că a venit mai mult decât mi-am dorit, mai frumos decât mi-am dorit, în locul pe care mi l-am dorit și la care am visat 3 ani și am căutat nopți întregi, nu dormeam.

Deci e în apropiere de București. Da, foarte aproape.

Lora și Ionuț Ghenu fac nuntă în 2024

La anul urmează să demarați construcția?

Așa ne dorim, dar acum, vezi tu, nuntă și casă.

Le luați pe rând.

Le luăm pe rând, da, încerc să nu pun prea multă presiune. Mă ia așa o anxietate când mă gândesc câte am de făcut în 2024, săracul an! Să fie bun cu noi, să fie bun și cu voi, să îl începeți așa cum vă doriți, să aveși în brațe pe cine iubiți și dacă nu e nimeni acolo deocamdată, beți un pahar de vin sau o șampanie și zâmbiți, pentru că există energia aia bună în Univers, care are grijă de oamenii ei.

Video: Cătălin Shadi Sîrbu