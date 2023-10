Cum trebuia să o cheme de fapt pe Doinița Oancea: “Au convenit nașa și cu mama să mă boteze așa” VIDEO EXCLUSIV

Dacă pe vremuri punea munca pe primul plan, între timp, Doinița Oancea a învățat să își rezerve timp și pentru ea și pentru bărbatul din viața ei. Actrița joacă în continuare cartea discreției în ceea ce privește viața personală, nedorind să vorbească despre feedbackul pe care îl are din partea partenerului său de viață legat de personajul ei, Găbița, din serialul “Lia, soția soțului meu”. Actrița ne-a dezvăluit că mama ei a fost cea care a insistat să fie botezată Doinița, întrucât nașa îi pregătise prenumele Petra cu varianta de alint Petruța.

Doinița Oancea se bucură că mama ei nu a cedat în fața nașei sale, care avea cu totul alte planuri legate de numele ei de botez. Până la urmă, mama actriței și-a impus punctul de vedere, iar fiica ei a primit numele Doinița, după Doina, numele nașei. Actrița are o relație strânsă cu mama ei, care este o fire directă și care nu ezită să îi spună adevărul în față.

Simți că aloci prea mult timp pentru profesie în detrimentul vieții personale?

Am făcut asta la un moment dat. Cred că acum am reușit să le echilibrez, mulțumesc lui Dumnezeu, cu toate că am și sâmbetele ocupate cu școala de actorie și uneori și duminicile, dar mă strecor cu brio.