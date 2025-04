Sacrificiile uriașe pe care le face Romina Gingașu pentru Piero Ferrari. Românca a renunțat la o dorință importantă de dragul soțului: „M-am obișnuit cu acest gând în trei ani”

Povestea de dragoste dintre Romina Gingașu și Piero Ferrari pare desprinsă dintr-un scenariu de film. Totul a început în 2016, când Romina, pe atunci în vârstă de 24 de ani, lucra ca reprezentantă pentru compania Bombardier, specializată în vânzarea de avioane private. Într-un aeroport, l-a abordat curajos pe Piero Ferrari, moștenitorul imperiului Ferrari, încercând să-i propună achiziționarea unui avion.

Deși inițial discuțiile de afaceri s-au prelungit timp de șase luni, fără succes, destinul avea alte planuri. În cele din urmă, Piero a făcut primul pas personal și a invitat-o la o cină, moment care a schimbat totul. Romina își amintește clar clipa în care a simțit că se îndrăgostește:

Una dintre provocările cu care s-a confruntat cuplul a fost diferența de vârstă de 47 de ani. Întrebată dacă acest aspect a fost un obstacol, Romina a răspuns clar:

În ceea ce privește un eventual contract prenupțial, Romina a precizat că relația lor se bazează pe încredere reciprocă:

„Nu avem un contract prenupțial. Înainte de căsătoria legală, am pus pe masă tot, proprietăți, conturi, tot, și a fost ok așa, fiecare cu ce are. Probabil în acel moment am devenit alt om.”