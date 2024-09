Lora a făcut marele anunț: “De mâine o să fiu căsătorită cu iubirea vieții mele”. Cum arată inelul cu care Ionuț Ghenu a cerut-o în căsătorie

Lora este pregătită să facă pasul cel mare și a anunțat pe Instagram când se căsătorește. După ani buni de relație, artista este gata să îi spună ”Da” lui Ionuț Ghenu, în fața ofițerului de la Starea Civilă și a făcut anunțul într-un mod inedit, pe Instagram.

Formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbiz, iar acum sunt gata să devină o familie cu acte în regulă. Lora și Ionuț Ghenu fac cununia civilă joi, 19 septembrie, după cum a anunțat artista pe Instagram, acolo unde a apărut cu inelul pe deget.

”Știți ce mi-am dat seama? Că mâine o să îmi taie cineva buletinul în fața mea. Și de mâine eu am să fiu căsătorită cu iubirea vieții mele. Mâine e Starea Civilă. Oh my God, I’m so happy (n.r. Doamne, sunt așa de fericită)”, a spus Lora, pe Instagram.