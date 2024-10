Cu cine l-a înlocuit Laura Giurcanu pe fiul Andreei Esca. Aris se cuplase cu ea după America Express

În vârstă de 27 de ani, Laura Giurcanu a reușit să se facă cunoscută publicului larg, prin intermediul internetului. Deci, putem spune că este un influencer de succes. Numele avea să devină și mai cunoscut, după participarea sa la ediția de anul trecut a show-ului America Express, pe care l-a și câștigat, alături de Sânziana Negru. Dar, ceea ce avea să atragă atenția, a fost flirtul și ulterior relația sa cu Aris, fiul Andreei Esca, după America Express. Acum însă, spun gurile rele, s-a aflat cu cine l-a înlocuit Laura Giurcanu pe fiul Andreei Esca.

Laura Giurcanu, de la atletism

După cum povestește chiar ea, în primii ani de viață avea să se apuce de atletism, mai exact în 2003. Deși intrase de ja în zona performanței, Laura Giurcanu lua decizia în 2010, după 7 ani de muncă, să renunțe la acest vis și să-și schimbe traiectoria vieții și a carierei.

„Am făcut sport de performanță timp de 7 ani. Până la urmă nu am ajuns pe nicio clădire prin atletism, dar după aceea am ajuns pe clădiri și prin reclame, dar altfel. Sunt o persoană competitivă și plină de energie. Dacă îmi propun să fac ceva pun trup, minte și suflet ca să reușesc. Iau orice mi se întâmplă acum ca pe o provocare căreia sper să-i fac față.”; scrie Laura pe site-ul personal.

La top model

Este momentul în care Laura alege lumina reflectoarelor, dar ca model, participând la Next top Model by Cătălin Botezatu, despre care spune că a fost un „Moment ce avea să schimbe multe în cariera de modelling și nu numai”.

„Am pozat pentru unele dintre cele mai celebre reviste de modă, cum ar fi Vogue, Elle, Cosmopolitan, Glamour și Grazia. Am colaborat cu artiști celebri precum The Weeknd (am povestit aici) și nici de catwalk-urile din New York, Paris sau Milano nu m-am ferit. Am călătorit în toată lumea, din New York, Paris, Milano, până în Seoul, Istanbul, Berlin, Beijing, Timișoara și în multe alte locuri.”

La influencer și podcaster

Din 2011 și până în 2015, Laura Giurcanu a făcut tot ce se poate în această zonă a moddeling-ului, iar următorul pas a fost internetul, și vlogging-ul.

După lansarea primului ei canal de Youtube, vedeta avea să cunoască o și mai mare vizibilitate, ca și influencer, ceea ce i-a adus un an mai târziu și un premiu important, „Best use of video in blogging” la Digital Divas Awards. La fel avea săse întâmple și în 2017 și 2018, când Laura era câștigătoare la categoria Best Vlogger la gala Elle Blogging Awards.

Evoluția firească era să treacă și spre podcast, lucru ce avea să se întâmple în 2020. Toate astea au culminat cu participarea ei în 2022 la Survivor România, ulterior în 2023 participând și la America Express.

Laura Giurcanu la America Express, și relația de după cu Aris

Deși cunoscută acum, nimeni nu se aștepta să facă față tuturor provocărilor din America Express, iar finalul sezonului trecut aveau să o pună în postura de câștigătoare pe Laura Giurcanu şi Sânziana Negru la America Express.

Dar, trecând peste asta, picanteriile au fost cu totul altele, iar fanii show-ului le-au văzut cu ochiul liber. În mod clar, vorbim despre flirtul vizibil dintre Laura și mult mai tânărul Aris Eram, fiul celebrei Andreea Esca, participant la America Express, alături de sora sa.

„Eu cu Laura ne-am împrietenit în emisiune și am păstrat relația apropiată și după ce ne-am întors de la America Express. Știu că s-a scris că suntem împreună, dar nu, nu ne-am căsătorit în secret (râde). Ținem și acum legătura, ne înțelegem foarte bine și mă bucur că am cunoscut-o…”, a explicat el, în exclusivitate pentru VIVA!.

Cu cine l-a înlocuit Laura Giurcanu pe fiul Andreei Esca?

Deși, la început, nu avea să confirme relația, ulterior s-a dovedit că cei doi chiar au fost pentru o perioad împreună, numai că recent, aceleași surse spun că s-a aflat cu cine l-a înlocuit Laura Giurcanu pe fiul Andreei Esca, și anume Cesar, fostul iubit al acesteia.

Cei doi se despărțiseră cu ceva vreme înainte de America Express, datorită infidelităților bărbatului. Acum, după separarea de Aris Eram, vedeta a decis să-i mai dea o șansă fostului, Cesar Bîtlan, astfel că s-au împăcat.

Nu se știe dacă vor duce relația la următorul nivel, deși Laura Giurcanu avea să publice câteva poze cu ea îmbrăcată în mireasă. Ceea ce este cert, însă, este că cei doi s-au împăcat, și că deocamdată lucrurile merg bine.