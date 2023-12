Câţi bani au făcut Laura Giurcanu şi Sânziana Negru la America Express. Suma e mult mai mare de 30.000 de euro

Miercuri, 27 decembrie 2023, sezonul 6 al emisiunii „America Express-Drumul Soarelui” și-a desemnat câștigătorii. Competiția de la Antena 1, care s-a desfășurat în Columbia, Ecuador și Argentina, a fost câștigată de Laura Giurcanu și Sânziana Negru. Echipa fetelor a câștigat marele premiu de 30.000 de euro, dar și trofeul emisiunii. Cu toate acestea, influencerițe s-au întors cu mai mulți bani acasă. Și-au umplut conturile!

„America Express – Drumul Soarelui”, sezonul 6, și-a desemnat câștigătorii joi, 27 decembrie 2023, în a treia zi de Crăciun. În cursa finală s-au duelat copiii Andreei Esca, Alexia și Aris Eram, cu Laura Giurcanu și Sânziana Negru. După multe probe grele și intense, influencerițele au reușit să obțină premiul în valoare de 30.000 de euro, adică 15.000 pentru fiecare!

Totuși, Laura Giurcanu și Sânziana Negru au primit mai mulți bani pentru participarea la emisiunea de la Antena 1! Conform TV Mania, cele două ar fi mai primit în plus câte 20.000 de euro de căciulă.

Și asta datorită faptului că au primit 2.000 de euro fiecare, pentru o singură etapă a competiției de la Antena 1. „America Express – Drumul Soarelui” a avut 10 etape în total.

Drept urmare, Laura Giurcanu și Sânziana Negru s-au întors în România cu suma de 35.000 de euro pentru fiecare.

„Sunt foarte bucuroasă și emoționată să vă am în fața ochilor, aici în Buenos Aires! Am rămas cu două perechi și sper că sunteți conștienți ce înseamnă asta. Sunt sigură că pentru voi înseamnă enorm să fiți aici și cred că v-ați îndeplinit un vis. Oricare ar fi rezultatul acestei zile, nu are cum să strice farmecul visului construit până acum”, a fost discursul Irinei Fodor, înainte de a anunța câștigătorii.

„Momentul ăsta o să-l iau cu mine toată viața mea. Deci n-am simțit așa ceva în viața mea! Era ireal! Mă uitam în jurul meu și nu înțelegeam. Sânziana era la fel de confuză ca mine”, a mărturisit Laura Giurcanu, cu ochii în lacrimi.

„Doar aşteptam să ajungem la Irina, dar în timpul ăsta îmi veneau în minte tot felul de momente din emisiune. Ştiam că ne aşteaptă ceva greu, dar tare greu a fost. Am fi triste să pierdeam, nu dezamăgite. Am dat tot ce am avut şi totul rămâne, amintirile sunt ale noastre. Am ţinut mereu cont una de cealaltă, am ţinut să fim bine la final de zi. Ştim că putem face orice acum, sunt foarte mândră de cum am fost una în raport cu cealaltă, foarte mândră”, a declarat și Sânziana.