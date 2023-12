Laura Giurcanu şi Sânziana Negru au câştigat America Express, sezonul 6. Primele reacţii ale celor două: „O să luăm momentul ăsta cu noi toată viaţa”

Bucurie mare la America Express, după ce Laura Giurcanu şi Sânziana Negru au câștigat marele premiu. Cele două concurente au luptat din răsputeri pentru a ajunge în marea finală, pe care au și câștigat-o. Telespectatorii au asistat la un show de zile mari, la o luptă strânsă și multe emoții.

O atmosferă de sărbătoare și multă bucurie au încununat finala emisiunii „America Express”, unde Laura Giurcanu și Sânziana Negru au reușit să câștige marele premiu. Această victorie este rezultatul unei lupte aprige și a unui parcurs plin de determinare de-a lungul competiției.

Telespectatorii au fost martori la un spectacol palpitant, urmărind cum cele două concurente au depășit fiecare provocare cu curaj și perseverență. Finala emisiunii a fost caracterizată printr-o competiție strânsă, plină de emoții și momente memorabile, culminând cu triumful celor două concurente.

Laura Giurcanu și Sânziana Negru s-au remarcat încă de la începutul competiției prin spiritul lor de echipă, inteligență și adaptabilitate, calități care le-au ajutat să depășească cu succes diversele provocări ale cursei. Victoriile lor succesive pe parcursul emisiunii au făcut din ele favoritele publicului și au culminat cu acest triumf răsunător în marea finală.

În timpul anunțării câștigătoarelor, tensiunea și emoția au atins cote maxime, cu toți participanții și telespectatorii așteptând cu sufletul la gură verdictul.

Când numele Sânzianei și Laurei au fost pronunțate ca fiind câștigătoarele marelui premiu, bucuria, emoțiile și ușurarea au fost vizibile pe chipurile lor.

Laura, adresându-se gazdei emisiunii, Irina, a mărturisit că se aștepta la o experiență frumoasă, dar nu la un gest atât de grandios și emoționant din partea organizatorilor. Întregul oraș a fost transformat într-un loc de sărbătoare pentru a le onora pe cele două concurente.

Sânziana, pe de altă parte, a fost copleșită de emoții, exprimându-și uimirea și fericirea. „E al nostru? Dumnezeule! Eşti sigură? E ca un vis, nu pot să cred ” a exclamat ea, simțindu-se ca într-un vis și cu greu crezând realitatea triumfului lor.

Laura Giurcanu au împărtășit sentimentele lor de uimire și bucurie în urma câștigării marelui premiu. Momentul victoriei a fost, după cum descriu ele, unul ireal și de necrezut, un vis devenit realitate.

Sânziana, reflectând asupra experienței, a mărturisit că, deși și-a imaginat de multe ori cum ar fi să câștige, realitatea a depășit cu mult orice așteptări. „Am trecut prin tot și nu pot să cred că am câștigat”, a declarat ea, exprimându-și uimirea și recunoștința pentru această realizare remarcabilă.

Laura a adăugat că visul și rugăciunile ei s-au materializat. Faptul că au fost victorioase a fost nu doar un triumf, ci și o confirmare a eforturilor și dorințelor lor. „Am visat şi m-am rugat, mi-am dorit şi uite că e al nostru acum. A fost superb totul, mai ales că am fost victorioase”, a spus Laura, subliniind sentimentul de împlinire și fericire care le-a însoțit pe parcursul întregii competiții.

Înaintea triumfului lor în finala „America Express”, Sânziana Negru și Laura Giurcanu au împărtășit gânduri profunde și emoționante despre experiența lor în competiție.

Aceste declarații, pline de introspecție și recunoștință, au arătat nu doar determinarea lor, ci și valoarea amintirilor și lecțiilor de viață câștigate pe parcursul emisiunii.

Sânziana a mărturisit că, în timp ce se îndreptau spre ultima provocare, mintea i s-a umplut cu momente memorabile din emisiune. Ea a recunoscut dificultatea probei finale, exprimând că ar fi fost tristă, dar nu dezamăgită, dacă nu ar fi câștigat. Pentru Sânziana, experiența și amintirile rămân cele mai prețioase, fiind dovada efortului și pasiunii lor.

”Doar aşteptam să ajungem la Irina, dar în timpul ăsta îmi veneau în minte tot felul de momente din emisiune. Ştiam că ne aşteaptă ceva greu, dar tare greu a fost. Am fi triste să pierdeam, nu dezamăgite. Am dat tot ce am avut şi totul rămâne, amintirile sunt ale noastre.

Am ţinut mereu cont una de cealaltă, am ţinut să fim bine la final de zi. Ştim că putem face orice acum, sunt foarte mândră de cum am fost una în raport cu cealaltă, foarte mândră”, a declarat Sânziana.