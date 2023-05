Laura Giurcanu, prinsă ‘ilegal’ cu zahăr, la Survivor România 2022? Un fost „Războinic” rupe tăcerea: „Uneori, simți că leșini” EXCLUSIV

„Faimoasa” Laura Giurcanu a fost prinsă, anul trecut, la „Survivor”, cu pliculețe de zahăr, în rucsac, total interzis, prin regulament? Ionuț Popa, șarmantul antrenor de fitness, și fostul ei coleg de competiție, a dorit să clarifice lucrurile, prin intermediul Playtech Știri, referitor la afirmațiile lansate, recent, de Viperele Vesele, pe Instagram. Ionuț ne-a făcut dezvăluiri interesante din culisele concursului de supraviețuire, difuzat de PRO TV. Am aflat și ce oferte a mai avut în televiziune, dar și din ce câștigă bani, în prezent.

Ce afirmații incendiare au făcut Viperele Vesele, recent, pe Instagram

Pe contul anonim Viperele_Vesele, de pe Instagram, a apărut zilele trecute o informație incendiară, potrivit căreia, în rucsacul fostei concurente, Laura Giurcanu, de la Survivor 2022, s-ar fi găsit pliculețe de zahăr, total interzis în competiție:

„Am dat noi vreodată vreo informație falsă din vreun show tv? Niciodată! Am greșit la Survivor vreo eliminare, vreodată? Ne bucurăm de credibilitate, în fața presei, și suntem preluate de întreaga presă independentă, tocmai pentru că avem credibilitate, de 5 ani tot avem credibilitate. Încerci să spui ca nu sunt adevărate informațiile noastre?! Hai să discutăm despre aproape suta de pliculețe de zahăr găsite sezonul trecut în rucsacul Laurei Giurcanu și ancheta ca la Poliție făcută de Guney atunci…hai să discutăm despre jignirile pe care Guney i le-a adus Laurei la acea vreme”.

Ce spune „Războinicul” Ionuț Popa, fostul coleg al Laurei Giurcanu

Contactat de reporterii Playtech Știri, fostul concurent Ionuț Popa sare în apărarea fotomodelului Laura Giurcanu, colega lui, de la „Survivor” 2022:

„Ideea era că nu ai mâncare, acolo, ce zahăr? Nu există mâncare acolo. Zahăr, nici atât. În afară de recompense, nu ni se dădea nimic, nici nu se punea problema. Dar, organismul se adaptează la lipsa de zahăr. Nu ai, într-adevăr, energie, dar nu ai ce să faci. Uneori, simți că leșini, dar nu prea ți se dă nimic. Parcă și la noi în sezon a fost cineva care a avut nevoie de perfuzie, nu știu ce le bagă, vitamine, cred, nu știu să spun sincer cine a fost, cred că Otilia, de la ‘Faimoșii’. Despre Laura Giurcanu eu nu am zis nimic, niciodată, nu am acuzat-o că mănâncă zahăr pe ascuns. Alexandru Nedelcu, la un moment dat, i-a spus că e grasă, i-a spus o chestie de genul acesta, iar presa a spus că eu aș fi zis așa ceva. Nede era, se vede clar. Eu nu am acuzat pe nimeni, de nimic, au apărut știri, la adresa mea, fără nicio relevanță. Nu am avut treabă cu Laura. De fapt, cu nimeni. Cu Laura, mai aveam noi niște mici certuri, ale noastre, atât. Dar, cine o zis chestia asta cu zahărul, nu știu, ea a mai rămas după mine, nu știu ce s-a mai întâmplat. Cu Laura m-am mai văzut la evenimente, ne salutăm”.

Ionuț Popa a revenit cu probleme de sănătate, anul trecut, de la „Survivor”

Ionuț Popa ne-a povestit și despre toate cele pătimite în competiția PRO TV, despre problemele de sănătate, cu care a revenit acasă, dar și despre marea dorință de a se întoarce la „Survivor”, într-o altă ediție, tot în calitate de concurent:

„Da, am avut ceva probleme de sănătate. Și mi-a luat ceva timp să îmi revin, cam 3-5 luni, așa. Am tras de mine, să fac sport și am mâncat sănătos. De fapt, eu mănânc sănătos de mic, de când m-am apucat de sport. Unii, foști sportivi, după ce revin acasă, cu greu mai pot face multe flotări. Aș mai participa, desigur, la Survivor, m-aș mai duce, de data aceasta cred că m-aș bucura mai tare de competiție. Pot spune însă că acolo mâncarea e inamicul public numărul 1, dar și dorul de casă, de băiețelul meu, care acum are 5 ani. În rest, cu dormitul, te adaptezi, ajungi să poți dormi și pe scândura aia”.

De ce a refuzat să fie ispită la „Insula Iubirii”: „Prefer să rămân cu demnitatea mea”

Ionuț Popa a avut și oferta de a fi ispită, la show-ul „Insula Iubirii”, de la Antena 1. El ne-a dezvăluit de ce a declinat oferta, dar și în condiții ar fi acceptat să participe:

„Am cunoscut mulți oameni care au participat la show-ul acela și știu că te obligă să faci anumite lucruri. Pot spune că nu este pentru mine acea emisiune, nu-mi place să mi se impună condiții, ce să fac. Sunt genul de om care nu pleacă deloc capul, când i se cere. Și, da, am pierdut mult în viață, din acest punct de vedere. Știu cum funcționează ‘Insula Iubirii’ și prefer să stau în banca mea. Prefer să rămân cu demnitatea mea”, ne-a mai declarat el, pentru Playtech Știri.

Ce spune Ionuț Popa despre Kamara, fost concurent „Survivor 2023”: „Stresul te distruge acolo”

Solistul Kamara a fost la un pas de marea finală, a rezistat preț de trei luni în competiția din Republica Dominicană. A ratat însă marele premiu de 100.000 de euro, bani necesari pentru tratamentul fiului său, Leon, diagnosticat cu tetrapareză spastică. Referitor la participarea lui Kamara, antrenorul Ionuț Popa ne-a declarat, pentru Playtech Știri: „L-am văzut că slăbise foarte mult. De multe ori, stresul de acolo te distruge. El a avut un caracter mai ciudat, mai neplăcut, pentru unii. A muncit, însă, foarte mult”.

Cât costă să te antrenezi cu Ionuț Popa, la sala de fitness

Ionuț Popa este în prezent antrenor de fitness, la o sală de sport din București, de lângă Mall Veranda:

„Eu sunt colaborator la sală, așa că facem jumătate-jumătate, eu iau procent din încasare. Un abonament costă 300 de euro, lunar, de persoană. Mai negociez, partea mea ar fi, de la un abonament, de plus-minus 150 de euro lunar. La mine, la sală, nu a venit însă nimeni, dintre foștii concurenți de la Survivor. Doar Alexandra Duli a apărut, la un moment dat, și a propus să ieșim, cu toții, din ediția noastră, în oraș, dar n-a vrut nimeni. Am ieșit doar trei. Pe ea am antrenat-o, un pic, că voia să facă ceva pentru TikTok. Am reluat și competițiile, sunt activ, am revenit. Și vreau să intru în Cartea Recordurilor, cu 952 de Burpee-uri, exerciții foarte grele, complexe, recordul trecut fiind de 951. Mai am însă mult de muncă”, ni s-a mai confesat Ionuț Popa, exclusiv pentru Playtech Știri.

Cât a suferit Mihai Trăistariu, din cauza interzicerii zahărului, la o altă competiție PRO TV, „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”

Și Mihai Trăistariu, fost concurent la „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”, ne-a vorbit, în exclusivitate pentru Playtech Știri, despre problemele cu care s-au confruntat toți participanții, în competiție, din cauza lipsei de zahăr, de glucoză. El ne-a dezvăluit ce strategii s-ar folosi, pentru a încăiera concurenții, în goana după audiențe: