Laura Giurcanu şi Aris Eram, în culmea fericirii, la America Express. Concurentul a sorbit-o din priviri după ce au picat în aceeaşi echipă: „Visul mi s-a îndeplinit”

Pentru echipele rămase în competiție, prima etapă din Argentina a început cu o provocare uriașă: schimbarea partenerilor. Laura Giurcanu şi Aris Eram au fost în culmea fericirii, la America Express. Concurentul a sorbit-o din priviri după ce au picat în aceeaşi echipă.

Pentru Ada și Tony Galeș, soarele a fost roșu, ceea ce înseamnă că, pentru ele, experiența Drumul Soarelui a ajuns la final. Cele cinci echipe rămase în competiție se pregătesc pentru o nouă etapă a aventurii, ce se va desfășura în Argentina. Ziua a început însă cu un anunț ce i-a luat pe toți prin surprindere: toate echipele s-au schimbat.

Cei mai norocoși au fost, de departe, Laura Giurcanu şi Aris Eram. Cei doi au fost în culmea fericirii când au aflat că vor fi coechipieri. Mai mult, fiul Andreei Esca nu își putea controla emoțiile, o sorbea din priviri pe vedetă.

Alexia: „Eu am fost foarte fericită că am picat cu Sanzi în echipă. Amândouă suntem ambiţioase şi cu siguranţă o să facem o echipă extraordinară. Şi m-am uitat şi la Aris cu Laura şi am zis că sigur el e în culmea fericirii”.

Aris: „Am fost foarte fericit că am picat cu Laura”

Laura: „Spune! Mereu ai sperat că la schimbul de echipe o să fii cu mine”

Aris: Da, chiar speram să pic cu Laura. Visul meu s-a îndeplinit”