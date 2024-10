Cu ce se ocupă bucătarul Horia Vîrlan după ce a dispărut de la TV. Din ce face bani acum

După ce reușea să convingă telespectatorii cu rețele sale, celebrul bucătar a dispărut din peisajul media românesc. Astăzi, deși producătorii nu mai sunt interesați, mulți s-au întrebat cu ce se ocupă bucătarul Horia Vîrlan după ce a dispărut de la TV, și din ce face bani acum.

În urmă cu 14 ani, în peisajul media românesc, apărea o emisiune cu iz culinar sub denumirea de „Cireașa de pe tort”, iar gazdă era chiar Horia Vîrlan. Încă din primul an, și în următorul, show-ul avea să primească și două premii TV Mania, pentru cel mai bun reality-show.

În total, emisiunea difuzată de Prima TV, și realizată de cei de la Paprika, a avut 7 sezoane, iar bucătarul avea să devină vedeta incontestabilă.

Din păcate, fără prea multe explicații, reality-show-ul avea să fie întrerupt, iar Horia Vârlan dispărea de pe micile ecrane ale românilor, amatori de Prima TV

Deși retras din lumina reflectoarelor, acesta reușea să rămână activ, prin diferitele sale colaborări, iar anul trecut, după cum se lăuda chiar el, avea să obțină un rol secundar într-o producție românească, „Dragoste pe muchie de cuțit”.

Dar, cu toate astea, mulți s-au întrebat cu ce se ocupă bucătarul Horia Vîrlan după ce a dispărut de la TV?

Au trecut câțiva ani buni de când Horia Vîrlan nu a mai fost văzut pe nicăieri, la TV, dar asta nu înseamnă că nu a mai lucrat, su nu a mai reușit să facă ceva bani. Recent, celebrul bucătar avea să vorbească deschis despre colaborarea sa cu cei de la Prima TV, dar și despre televiziune în general:

(…) Mi-am schimbat activitățile, tot cu bucătăria, dar am un atelier gastronomic, unde fac mâncare și acum sunt la serviciu, și fac preparate pentru evenimente, pentru alții’,povestea bucătarul, în 2023, conform celor de la Click!.

Deși mulți îl vedeau în continuare pe micile ecrane, se pare că lucrurile s-au schimbat pentru el, iar acum a reușit să găsească alte mijloace de existență, explicând și din ce face bani acum.

După experiența de pe micile ecrane, și situațiile delicate contractuale, deși lua decizia de a se retrage, Horia Vîrlan a reușit să-și găsească și late modalități de a face bani. Astfel că, acesta avea să povestească cum își duce traiul în aceste zile:

„Din toamna anului trecut am început să predau la liceul tehnologic Cezar Nicolau din comună Brănești, unde locuiesc.

Predau partea asta de gastronomie, de bucătărie. Mai am firma mea de consultanță, de catering, pe care o am de 20 de ani, vând mâncare. Am și site și pagină de Facebook, unde mă puteți găsi și puteți comanda.

În fiecare zi facem meniuri speciale, de evenimente, meniul zilei, avem câteva firme aici și le trebuie și lor câte 100 de preparate zilnic”, le-a povestit maestrul Horia Vîrlan celor de la Viva!.