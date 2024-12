Solstițiul de iarnă 2024: Magia celei mai scurte zile din an. Semnificații și tradiții populare

Pe 21 decembrie 2024, vom trăi magia solstițiului de iarnă, un moment astronomic care marchează începutul oficial al iernii. Cea mai scurtă zi și cea mai lungă noapte din an aduc cu ele nu doar fenomene naturale fascinante, ci și tradiții și semnificații profunde care ne conectează la ritmul Pământului și al cosmosului.

De ce este cea mai scurtă zi din an?

Solstițiul de iarnă, cunoscut și sub denumirea de ”mijlocul iernii”, este un fenomen cauzat de mișcarea de revoluție a Pământului în jurul Soarelui. La acest moment, axa Pământului este înclinată astfel încât emisfera nordică primește cel mai puțin soare din întregul an.

Soarele răsare cu 23° 27′ la sud de punctul cardinal est și apune cu același unghi spre sud de punctul cardinal vest, ajungând la o înălțime maximă de doar 21° deasupra orizontului.

Acesta este motivul pentru care ziua va avea doar 8 ore și 50 de minute, în timp ce noaptea va dura 15 ore și 10 minute. Din punct de vedere astronomic, fenomenul este explicat de poziția Soarelui pe sfera cerească, aflat la distanța maximă de 23° 27′ sud față de ecuator.

În acest moment, Soarele pare să ”înghețe” pe loc, de aici și numele termenului de ”solstițiu”, derivat din latinescul ”solstitium”, care înseamnă ”soare nemișcat”.

Tradiții și superstiții de solstițiul de iarnă

În cultura populară, solstițiul de iarnă a fost întotdeauna încărcat de semnificații mistice și tradiții vechi. Una dintre cele mai cunoscute superstiții este legată de floarea de ferigă, despre care se spune că înflorește în această noapte magică.

Cine reușește să surprindă acest moment va avea noroc în dragoste și prosperitate. O altă tradiție din unele zone ale țării spune că familia trebuie să se reunească în casa celei mai în vârstă persoane. Acolo se rostesc poezii, iar nucile și rodiile sunt consumate pentru a atrage prosperitatea.

La nivel global, solstițiul a fost asociat cu sărbători dedicate regenerării și renașterii. În vechile culturi nordice, de exemplu, această noapte era dedicată zeilor luminii, marcând speranța revenirii zilelor mai lungi.

De la cea mai lungă noapte la zile tot mai luminoase

Solstițiul de iarnă din 2024 are loc sâmbătă, 21 decembrie, fiind momentul în care începe creșterea treptată a duratei zilelor până la solstițiul de vară din 21 iunie. Acest fenomen ne amintește de ciclicitatea vieții și de conexiunea profundă dintre om și natură.

Fie că privim solstițiul prin prisma științei sau a tradițiilor populare, el rămâne un simbol al renașterii și speranței pentru un nou început, în pragul sărbătorilor de iarnă.

