Cine este Aura Șova, câștigătoarea emisiunii Vocea României 2024. Ce profesie are tânăra care a făcut parte din echipa lui Tudor Chirilă

Aura Șova a devenit câștigătoarea sezonului 12 al emisiunii Vocea României, impresionând publicul cu talentul ei muzical și sensibilitatea artistică. În vârstă de 26 de ani, tânăra este arhitect de profesie și a făcut parte din echipa lui Tudor Chirilă. Povestea sa demonstrează că pasiunea și determinarea pot transforma un vis în realitate, chiar și atunci când drumul ales pare total diferit.

Aura Șova, de la arhitectură la lumina reflectoarelor

Aura Șova provine din comuna Poduri, județul Bacău, și a avut o copilărie marcată de dragostea pentru muzică. Deși nu a studiat-o în mod formal, talentul său este moștenit de la părinți – mama i-a transmis vocea caldă, iar tatăl urechea muzicală.

Până la vârsta de 10 ani, Aura Șova a participat la concursuri de canto, câștigând numeroase premii atât în țară, cât și în străinătate. De profesie arhitect, tânăra a reușit să îmbine creativitatea muncii sale cu pasiunea pentru muzică.

La audițiile pe nevăzute, interpretarea piesei “Când eram, eram, eram” a întors toate cele patru scaune ale antrenorilor. Alegerea echipei lui Tudor Chirilă s-a dovedit a fi una inspirată, acesta pregătindu-i momente memorabile de-a lungul competiției.

Parcursul spectaculos al tinerei la Vocea României

În finala competiției, Aura Șova a impresionat cu trei momente muzicale de excepție. Interpretarea piesei “It’s All Coming Back to Me Now” de Celine Dion a fost punctul culminant al prestației individuale, cucerind inimile publicului.

Alături de Tudor Chirilă, tânăra a oferit un moment plin de emoție pe melodia “În țara în care m-am născut”, iar duetul cu actorul Marius Manole pe melodia “Vai, sărmana turturică” a fost apreciat pentru sensibilitate și profunzime.

Aura Șova a câștigat trofeul și premiul de 100.000 de euro, reușind să obțină cele mai multe voturi din partea publicului. Aceasta este a patra victorie consecutivă pentru Tudor Chirilă, consolidându-i poziția de antrenor favorit la Vocea României.

Planuri ambițioase pentru viitor

Chiar înainte de finală, Aura Șova a dezvăluit că marele său vis este să construiască un azil de bătrâni pentru persoanele aflate în nevoie. Inspirată de dragostea pentru bunica sa, Măndița, tânăra își dorește să îmbine cunoștințele din arhitectură cu dorința de a aduce un impact pozitiv în comunitate.

”Mereu mi-am dorit să pot construi un azil de bătrâni, inspirată fiind de iubirea pentru bunica mea, Măndița. Studiile de arhitectură au reprezentat instrumentul de muncă. Vocea mea este calea prin care am vrut să transmit acest mesaj prin ceva ce ne leagă pe toți, anume muzica”, a declarat Aura Șova înainte de marea finală, conform Fanatik.

Povestea Aurei Șova este o lecție de curaj, perseverență și sensibilitate, demonstrând că pasiunea adevărată nu are limite. Tânăra arhitectă a dovedit că Vocea României nu este doar o competiție muzicală, ci o rampă de lansare pentru cei care au curajul să viseze.