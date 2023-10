Cu câte bagaje călătorește Cătălin Botezatu: “În noaptea plecării către o destinație nu dorm” VIDEO EXCLUSIV

Cătălin Botezatu are agenda organizată până în cel mai mic detaliu cu luni bune înainte. Designerul recunoșate că stă destul de puțin timp în țară, având multe evenimente în străinătate, unde își prezintă colecțiile.

În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, Botezatu ne-a spus cu câte bagaje călătorește, având nevoie doar pentru el de 3 valize pline cu haine, restul outfiturilor din prezentări fiind trimise separat.

Cătălin Botezatu a fost prezent zilele trecute la Gala I Succes, în cadrul căreia a fost lansat documentarul despre Gianni Versace. Ca de obicei, creatorul de modă a surprins prin stilul său elegant.

“Am o lenjerie Versace și un parfum Versace la mine. Și în rest sunt îmbrăcat Viggo by Cătălin Botezatu, mai puțin ghetele care sunt o serie limitată de la Balenciaga. Îți și arăt parfumul”, a declarat, pentru Playtech Știri, Cătălin Botezatu, făcându-ne o demonstrație.

Pe lângă parfum, Botezatu nu pleacă fără două perechi de ochelari, una de soare și alta de vedere.

“Întotdeauna am un parfum la mine, un eșantion, dar în seara asta am ales special. Am vrut chiar să îmi iau niște ochelari Versace, dar sincer nu i-am găsit. Am vreo 2000 de perechi și nu i-am găsit. Port Cartier serie limitată, de asemenea, cu ramă de aur.

Creațiile lui Cătălin Botezatu sunt admirate și apreciate de ani buni în strănătate, unde vedete de top îi poartă hainele pe covorul roșu. Designerul român este prezent la evenimente importante din lumea modei, fiind mai tot timpul în avioane.

Vezi și: Cine este mama lui Cătălin Botezatu. Ce afacere conduce în România. Nu duce lipsă de bani

“Am fost la deschiderea festivalului de film de la Monaco, unde sub înaltul patronaj al prințului Albert am avut o prezentare – Balul prinților și prințeselor – unde am avut șansa și mă simt onorat să fi primit un oscar, un oscar din aur și Murano, oferit mie, primarului din Monaco și altor personalități.

Apoi au urmat New York Fashion Week unde am și expus la celebrul târg unde expun nu mai puțin de 8300 de designeri din toată lumea, apoi a urmat Parisul, m-am întors în timpul Fashion Week Paris la București unde am avut o prezentare pentru baroul de avocați.

M-am reîntors la Paris la Fashion Week, după care timp de 5 zile am avut showroom la celebrul hotel Ritz, după care Chișinău, de la Chișinău la Pitești, că și România e pe harta mea la culorile toamnei”, a punctat Botezatu, fiind mândru de realizările lui din străinătate, dar și din țară.