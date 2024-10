Cu cine se iubește Simona Trașcă. Focoasa blondină e foarte fericită alături de noul ei partener de viață

După o lungă perioadă de singurătate și o pauză autoimpusă de la relațiile amoroase, Simona Trașcă a decis să ofere o nouă șansă iubirii. Vedeta, cunoscută pentru discreția sa atunci când vine vorba despre viața personală, a recunoscut recent că trăiește momente frumoase alături de un bărbat cu care se simte extrem de compatibilă. Aceasta a vorbit în cadrul emisiunii „Un show păcătos” despre noua sa relație, oferind publicului o privire în intimitatea sa și în procesul prin care a decis să-și deschidă din nou inima.

Simona și noul său partener s-au cunoscut online, unde au început prin a schimba mesaje și a descoperi treptat afinități comune.

„Vorbeam de două luni cu băiatul acesta. Nu am petrecut timp împreună, am petrecut acest weekend. E mai mic decât mine, puțin mai mic,” a declarat Simona, mărturisind că diferența de vârstă este mică și că el are „aproape 40 de ani.”