Câţi copii are Cătălin Botezatu. Dezvăluirea la care fanii nu se aşteptau: „Lumea o să mă critice”

Cătălin Botezatu a făcut o serie de dezvăluiri despre viața sa. Se pare că, și creatorul de modă a fost nevoit să treacă printr-o serie de încercări. De-a lungul timpului a fost trădat de o mulțime de persoane și a fost nevoit să renunțe la o mai multe lucruri. De asemenea, designerul a vorbit și despre copii săi.

Foarte mulți am fi tentați să credem că viața lui Cătălin Botezatu este una roz și lipsită de probleme. Însă, în realitate nu se întâmplă acest lucru. Celebrul designer susține că are momente când se simte singur. Mai mult, acesta a sacrificat foarte multe lucruri pentru cariera sa.

De-a lungul timpului, au existat o serie de lucruri la care artistul a trebuit să renunțe. Printre acestea se numără și celebra emisiune ”Bravă, ai stil”, care după spusele acestuia este destul de importantă pentru el.

În cadrul podcastului Ilincăi Vandici, designerul mărturisit că se simte nefericit. Cătălin Botezatu susține că persoanele care l-ar înțelege sunt puține la număr. Mai mult, de-a lungul timpului, foarte mulți oameni au avut un interes de la el

De ce ești nefericit?

„În jurul meu au venit numai oameni care au avut un interes, că nu mă iubește o fată frumoasă și tânără pentru că sunt drăguț și manierat, 99% or să zică că nu m-am uitat unde trebuie. E foarte greu să răspund la întrebarea asta, sunt nefericit pentru că nimeni nu m-ar înțelege, intervine gelozia..chiar dacă aș lua-o cu mine, s-ar plictisi sau nu ar înțelege treaba mea. Am mai făcut asta, de exemplu am fost în locuri istorice, încercam să facem pe ghidul..spunea ”Hai să mergem în bazar, în mall”.

Cu toate acestea, designerul își găsește fericirea în anumite lucruri și susține că încearcă să trăiască din plin.

Se pare că designerul este și tată. Însă, a fost reticent și a refuzat să spună numărul copiilor pe care îi are. Mai mult, Cătălin Botezatu susține că a stabilit cu aceștia să nu îi expună.

„Ilinca, tu știi câți am, dar am hotărât împreună cu aceștia să nu îi mai expun și să devină un subiect tabu, pentru că vor ajunge să fie subiectul tabloidelor, ei nu își doresc asta. Unul dintre ei a vrut, dar e o junglă și a văzut, l-am lăsat să se dea cu capul singur. Am mai mulți copii decât crede lumea, dar nu spun câți. Eu nu mă simt tată din păcate, lumea iar o să mă critice…Cel mai nasol e când spune cineva ”ești bunic”. Nu mă văd în postura de tată, dacă nu am fost obișnuit cu soție și așa.. nu mă simt. Nu că ai mei au fost reci, tocmai, tata și mama sunt oameni nemaipomeniți dar noi ne-am comportat ușor rece”.

Ca orice om, Cătălin Botezatu a avut și regrete. Creatorul de modă susține că de-a lungul timpul s-a confruntat cu o serie de provocări, de la căderi profesionale la suferințe în dragoste.

La acestea se adaugă și trădările din partea prietenilor și ale persoanelor iubite, care nu au fost puține la număr. Potrivit creatorului de modă, a fost dezamăgit de persoanele pe care le-a ajutat cel mai mult.

„Și de prieteni și de iubite. Am trecut peste lucruri pentru că am iubit mai mult, am fost trădat chiar și din partea prietenilor, la un moment dat am însemnat doar un cont în bancă. Dacă am un caiet în care aș putea să adun banii dați așa, aș trăi o viață fără să lucrez. Dacă am putut să ajut, am făcut-o, dar eu nu sunt prost. Toți acești oameni nu mă sună din când în când să îmi zică ”Știu că am să îți dau bani, mă mai păsuiești?”.