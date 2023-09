Cătălin Botezatu, prima reacție despre noua iubită. Desinger-ul a răspuns clar: “Dintotdeauna am iubit” VIDEO EXCLUSIV

A încercat întotdeauna să fie discret cu viața amoroasă, dar acum a mărturisit! Prezent, recent, la o expoziție de pantofi de competiție, în cadrul unei expoziții temporare care are loc într-un magazin de renume în crearea costumelor bărbătești din România, Cătălin Botezatu a oferit un interviu exclusiv pentru Playtech Știri și a vorbit despre viața sa amoroasă, dar și despre călătoriile în scop profesional, care au loc aproape în fiecare zi. Cum reușește designerul să își împartă timpul, ne-a spus în exclusivitate.

Cătălin Botezatu are timpul liber limitat. Aproape în fiecare zi, designer-ul pleacă în diferite călătorii în scop profesional. Am aflat cum își pregătește Cătălin bagajele înainte de a pleca:

Citește și: Cine este mama lui Cătălin Botezatu. Ce afacere conduce în România. Nu duce lipsă de bani

“Am Săptămâna Modei la New York, apoi am Fashion Week la Paris și sper să închei în luna noiembrie la Atena, unde voi avea un alt show. Nu mai vorbim despre ce a fost înainte, pentru că eu cred că au fost peste 60 de prezentări în locații diferite în toată lumea.

Am făcut valize până la 3 dimineața, să le trimit ori la Veneția, ori la Arad. Cei de la atelier nu mai suportă coletele trimise… Au plecat coletele către New York, am acolo prezentare și târg. Au plecat coletele și către Paris, unde și acolo am prezentare și târg, la celebul hotel Ritz.

Într-adevăr este foarte greu, dar este plăcut, pentru că asta mă ține în formă. Acum, la eveniment am venit în pantaloni scurți. Am spus că nu am cu ce să mă îmbrac, chiar nu aveam și mi-a zis colega mea să vin, pentru că îmi pregătește ea un costum. Acum sunt pregătit.”, ne-a declarat Cătălin Botezatu, în exclusivitate pentru Playtech Știri.