Cine este mama lui Cătălin Botezatu. Ce afacere conduce în România. Nu duce lipsă de bani

Cătălin Botezatu se poate bucura de un succes răsunător. Însă, în spatele acestuia se pare că se află mama lui care continuă să-l susțină. Este vorba, mai exact, despre Maria Botezatu. De-a lungul timpului, aceasta a preferat să stea departe de lumina reflectoarelor.

Cătălin Botezatu și-a ținut familia departe de lumina reflectoarelor. Printre aceștia se numără și mama acestuia, Maria Botezatu. Cunoscutul designer a avut multe lucruri de învățat de la aceasta.

Mama creatorului de modă administrează mai multe afaceri de succes. În ciuda succesului și ea a trecut prin momente grele. După divorț Maria Botezatu a continuat să se axeze pe carieră și să-i ofere designerului o educație perfectă.

Până la momentul actual, nu se știe motivul pentru care părinții lui Cătălin Botezatu au ajuns la divorț. Se pare că, doar tatăl acestuia și-a refăcut viata. Acesta are un copil alături de noua sa parteneraă. În schimb, Maria Botezatu s-a axat pe carieră.

Se pare că renumitul designer are o relație perfectă cu mama sa. Când era copil, se pare că aceasta era severă, însă, acest lucru nu le-a afectat relația ci din contră.

În schimb, cu tătăl său, relația nu este chiar așa de perfectă. De ceva timp, cei doi vorbesc destul de rar. După divorț, relația lui Cătălin și Constantin Botezatu a avut de suferit.

În ceea ce privește copilăria sa, Cătălin Botezatu susține că-și amintește de ea cu nostalgie. Designerul de modă a petrecut o bună parte din copilărie alături de bunica sa. Cu toate acesta, mama sa a fost foarte prezentă. Se pare că Maria Botezatu a ținut să-l învețe foarte multe treburi casnice. La acel moment, aceste sarcini nu-i făcea plăcerea creatorului de modă, însă le respecta. Nu numai pe părinții săi îi ține departe de lumina reflectoarelor ci și pe copii săi.

„Ilinca, tu știi câți am, dar am hotărât împreună cu aceștia să nu îi mai expun și să devină un subiect tabu, pentru că vor ajunge să fie subiectul tabloidelor, ei nu își doresc asta. Unul dintre ei a vrut, dar e o junglă și a văzut, l-am lăsat să se dea cu capul singur. Am mai mulți copii decât crede lumea, dar nu spun câți. Eu nu mă simt tată din păcate, lumea iar o să mă critice…Cel mai nasol e când spune cineva ”ești bunic”. Nu mă văd în postura de tată, dacă nu am fost obișnuit cu soție și așa.. nu mă simt. Nu că ai mei au fost reci, tocmai, tata și mama sunt oameni nemaipomeniți dar noi ne-am comportat ușor rece”.