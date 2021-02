Clipe grele pentru Oana Roman. Vedeta a spus adevărul: ”Un carusel de emoții”

Clipe grele pentru Oana Roman. Vedeta nu s-a mai putut abține și a clacat în fața fanilor săi de pe rețelele de socializare. Pandemia, problemele de sănătate ale mamei sale precum și divorțul de Marius Elisei au doborât-o pe Oana Roman, care le-a spus adevărul urmăritorilor săi din mediul online. Ce a declarat vedeta.

Oana Roman a trecut printr-un adevărat carusel al emoțiilor, în ultimele luni de zile. Vestea că vedeta și Marius Elisei divorțează a venit ca un șoc în lumea showbizului, cu doar câteva zile înainte de Crăciunul din 2020. După cupluri faimoase care s-au destrămat, precum Raluca Pastramă și Pepe, Andreea Bălan și George Burcea, Raluca și Walter Zenga, iată că a venit și rândul părinților micuței Isabela să meargă pe drumuri separate în viață.

Ultimele trei luni nu au fost ușoare pentru fiica fostului premier al României. Oana Roman și Marius Elisei au divorțat, la notar, acum o săptămână, după ce au căzut de acord că vor păstra relații amiabile de dragul fiicei lor, pe care o vor crește împreună, împărțind custodia. Recent, vedeta de la Antena Stars s-a descărcat fanilor săi de pe Instagram, spunându-le tot ce are pe suflet:

„De când m-am întors din vacanță, în afara de ziua Izei, am trecut printr-un carusel de emoții îngrozitor de extreme, de la o extremă la alta. S-au întâmplat foarte multe, am semnat și actele de divorț, am pierdut un deal, se mai întâmplă, s-a îmbolnăvit câinele, am avut probleme cu mama. S-au adunat foarte multe.

Oana Roman și fostul ei soț au divorțat după o căsnicie de șase ani de zile. Chiar dacă cei doi au avut o relație aventuroasă, cu multe suișuri și coborâșuri, certuri și împăcări nenumărate, fanii au crezut întotdeauna că își vor găsi drumul înapoi, unul către celălalt. Din păcate, de această dată cei doi soți nu au reușit să revină la sentimente mai bune și au decis să se despartă definitiv și legal.

Marius Elisei a vorbit la PRO TV, la emisiunea La Măruță, despre relația pe care o are acum cu Oana Roman. Fostul soț al vedetei i-a mărturisit lui Cătălin Măruță că regretă că a ajuns în această situație:

„Și mie îmi pare rău. Chiar dacă am divorțat suntem în continuare într-o relație bună care e și normală, avem un copil minunat. Am trecut peste tot, dar acum am ajuns și în faza asta în care să divorțăm oficial. Probabil că a existat foarte multă încărcătură din partea ambilor. Nu m-am simțit în umbra ei, era normal. Eu când am luat-o era cunoscută, e o femeie deșteaptă, cu capul pe umeri. Ceva concret pentru care nu a mers nu știu. Nu am înșelat-o, nu m-a înșelat. Nu a fost cazul de scandaluri mari, cu bătăi, nu s-a pus cazul problema. Ea e vulcanică, dar are un suflet foarte bun. Nu am dat și nu o să dau niciodată într-o femeie”, a declarat Marius Elisei la PRO TV.