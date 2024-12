Când începe noul sezon X Factor România. Data oficială la care se lansează show-ul de la Antena 1

X Factor se pregătește să revină pe micile ecrane și aduce multe noutăți. Emisiunea va avea noi prezentatori, componența juriului a suferit și ea câteva modificări, iar fanii show-ului mai au puțin de așteptat până când va începe difuzarea celui mai nou sezon.

X Factor, show-ul de talente care a propulsat numeroși artiști pe scena muzicală din România, revine în această iarnă la Antena 1 cu un nou sezon plin de surprize. Începând cu 26 ianuarie, duminicile vor deveni zile dedicate spectacolului și emoțiilor, sub deviza #duminicaarexfactor, de la ora 20.00.

Juriul acestui sezon este format din patru nume sonore: Delia, Puya, Ștefan Bănică și Marius Moga, gata să descopere și să îndrume viitoare talente. În culise, Adelina Chivu și Mihai Morar vor transmite intensitatea momentelor trăite de concurenți, direct în casele telespectatorilor. Florin Ristei va avea și el un rol important în staff, fiind producător muzical în acest sezon.

Cu o scenografie complet nouă, X Factor promite să impresioneze încă de la prima ediție. Concurenți din toate colțurile țării, plini de talent și determinare, vor urca pe scenă pentru a demonstra că au tot ce le trebuie pentru a deveni superstaruri.

„Mi se pare unul dintre cele mai bune sezoane de până acum. Mai mult ca oricând, sezonul ăsta am asistat la un spectacol. Ne-am jucat un pic și cu emoțiile, și noi, și ei, concurenții, pentru că și-au dat seama ce să facă încât să ne intre pe sub piele. […] Nu avem deloc rutină. Iar eu de asta am nevoie ca să funcționez, ca jurat. Am niște colegi adorabili, deși încă nu mi-e clar cine e final boss la această masă, poate sunt chiar eu (râde)”, a spus Delia, cu mai bine de o lună înainte de premiera noului sezon.

„Oamenii sunt impresionați de povești. […] Asta mi-a plăcut întotdeauna la X Factor: faptul că devine un exemplu pentru cei care n-au avut curaj până acum, care s-au îndoit de vârsta lor, de felul cum arată, de ce o să zică familia sau vecinii. Dar când pasiunea e mare și când îți place ceea ce faci, se pot întâmpla minuni”, a adăugat, la rândul său, Ștefan Bănică Jr.