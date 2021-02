Marius Elisei a scăpat porumbelul la TV. Ce i-a spus lui Cătălin Măruță despre Oana Roman

Marius Elisei a venit cu mărturii despre divorțul neașteptat dintre el și Oana Roman. Bărbatul a discutat despre cum a fost relația cu mama copilului său și despre cum au hotărât să termine totul într-un mod amiabil.

Marius Elisei, mărturii așteptate despre divorțul de Oana Roman

Relația dintre cei doi a trecut prin multe, mai cu seamă că despărțirile și împăcările erau la ordinea zilei în ultimul timp. Cu toate că nimeni nu a crezut că într-adevăr aceștia vor face pasul uriaș de a merge pe drumuri separate, iată că așa a fost să fie!

Foștii parteneri au decis ca cel mai bine pentru liniștea copilului lor este să se despartă. Din data de 17 decembrie a anului trecut bărbatul a părăsit casa familiei, iar Oana a rămas în casă alături de micuța ei.

Întrebat despre cum decurg acum lucrurile, Marius i-a spus lui Cătălin Măruță că încă mai formează un cuplu alături de mama fiicei sale, ulterior corectându-se și spunând că un cuplu în sensul în care iau decizii împreună în legătură cu educația micuței. Mulți așteptau să-i vadă într-un scandal uriaș după despărțire, dar nu a fost deloc așa.

„Și mie îmi pare rău. Chiar dacă am divorțat suntem în continuare într-o relație bună care e și normală, avem un copil minunat. Am trecut peste tot, dar acum am ajuns și în faza asta în care să divorțăm oficial. Probabil că a existat foarte multă încărcătură din partea ambilor.

Nu m-am simțit în umbra ei, era normal. Eu când am luat-o era cunoscută, e o femeie deșteaptă, cu capul pe umeri. Ceva concret pentru care nu a mers nu știu. Nu am înșelat-o, nu m-a înșelat. Nu a fost cazul de scandaluri mari, cu bătăi, nu s-a pus cazul problema. Ea e vulcanică, dar are un suflet foarte bun. Nu am dat și nu o să dau niciodată într-o femeie”, a detaliat acesta.

De ce s-a rupt totul?