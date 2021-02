Oana Roman și Marius Elisei, din nou împreună. Vedeta a făcut anunțul chiar azi

Oana Roman, în vârstă de 44 de ani, și Marius Elisei, în vârstă de 35 de ani, au divorțat recent la notar. Cu toate acestea, cei doi se vor afișa sâmbătă împreună, la ziua fiicei lor, Izabela, care va împlini vârsta de 7 ani.

De altfel, Oana și Marius Elisei au stabilit că o să aibă custodie comună și că vor fi împreună la toate evenimentele importante din viața Izabelei, lăsând la o parte neînțelegerile dintre ei.

Oana a vorbit despre divorțul de Marius Elisei și a recunoscut că cu greu a reușit să treacă peste certurile și conflictele lor.

“Practic acum a fost doar o semnătură, o formalitate care trebuia făcută. Eu nu am vrut să dau detalii despre divorț, să vina lumea să stea cu microfoanele pe la uși. Eu am hotărât să facem filmulețul. Eu mi-am dorit să fim un exemplu. La început a fost cu ceartă, scandal, a fost nasol. Am avut multe discuții ca să ajungem în punctul acesta. Dar am demostrat că se poate. Eu am dat o lecție de comunicare, să arăți că poți să divorțezi și fără scandal, fără certuri cu paparazzi după tine, făcând circ“, a mai declarat Oana Roman pentru sursa citată.