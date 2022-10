Cine este femeia care are mereu grijă de Cătălin Botezatu. Designerul a recunoscut: „Mă distrez copios cu ea”

Cătălin Botezatu este foarte norocos! Acesta a fost întotdeauna în mijlocul femeilor, dar acum una dintre ele are mereu grijă de el. Designer-ul se bucură de atenția unei doamne care îl are mereu în vizor și îl face de cele mai multe ori să râdă copios. Fostul jurat de la emisiunea ,,Bravo, ai stil” a oferit fanilor câteva detalii despre cea care îi face zilele mai frumoase. Despre cine este vorba? „Este o femeie extraordinară. Mă distrez copios cu ea” , a subliniat bărbatul.

Cătălin Botezatu a lansat de curând prima sa colecție dedicată accesoriilor pentru casă. Designer-ul a adus în fața publicului prosoape, halate, modele de lenjerii de pat și alte accesorii care cu siguranță vor fi apreciate mai ales de doamne. Artistul a reușit să surprindă din nou pe plan profesional și s-a arătat și altfel în fața fanilor.

La anul o să aveți parte și de alte surprize pentru că așa am făcut tot timpul. Gândește-te că sunt primul care a făcut curele, portofele, fulare, dar ce nu am făcut. E o continuitate în munca mea”, a declarat el, pentru ego.ro.

„Ca designer este firesc să faci și o colecți e „home”, adică adresată casei tale. Atunci am făcut prosoape de baie, mici, mari, halate, prosopul pe care îl pui în fața chiuvetei sau a dușului, turbanele pentru femei când ies din cadă, să-și țină părul în Botezatu și nu în ultimul rând lenjerii de pat.

Multe doamne și domnișoare au sperat măcar la o noapte deosebită în patul fostului jurat al emisiunii de modă. Cu toate astea, există o anumită femeie care i-a văzut toate așternuturile. Mai exact, este vorba despre doamna care îl ajută la curățenie. Aceasta are mare grijă de artist, comunică des cu el și se asigură că măcar prima masă a zilei este una ca la carte.

,,O iubesc pe tanti Nela. O am pe tanti Nela de mulți ani și mă distrez copios cu ea pentru că ea vine, mă trezește, îmi face cafeaua, îmi aduce croissant, îmi aduce tot felul de chestii de mâncat dimineața. Stau de vorbă cu ea la cafeluță.

Este o femeie extraordinară. E o mână de om, dar este extraordinară. Am mai multe mame. O am pe mama, tanti Nela care se ocupă de mine și o mai am pe Mary de la Sibiu, pe care o iubesc”, a mărturisit el pentru sursa citată.