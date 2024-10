Noua țeapă cu varza. Zeci de români, înșelați. Cum funcționează noua escrocherie: “Am plătit 60 de kilograme și am primit de fapt 30”

În mai multe localități din România, s-au înmulțit în ultima perioadă cazurile în care vânzători ambulanți încearcă să păcălească oamenii prin metode de înșelătorie bine puse la punct. Fenomenul implică cântare măsluite sau controlate prin telecomandă, iar victimele sunt de obicei persoane din mediul rural, care cumpără legume în cantități mari, în special varză.

Situația a fost dezvăluită de o femeie din localitatea Focuri, județul Iași, al cărei clip video a devenit viral pe rețelele sociale. Aceasta avertizează comunitatea asupra escrocilor care umblă prin sate cu dube încărcate de varză, folosind cântare trucate pentru a înșela cumpărătorii.

Una dintre cele mai răspândite mărturii despre această schemă de înșelătorie vine de la o femeie din Focuri, care a povestit cum mama sa a fost păcălită când a încercat să cumpere 60 de kilograme de varză. După ce a plătit pentru cantitatea dorită, femeia și-a dat seama că a primit, de fapt, mai puțin de jumătate.

„Aveți grijă că umblă pe aici pe la noi o mașină cu niște oameni care vând varză cu cântarul ‘defect’. I-au dat lu’ maică-mea cică 60 de kilograme de varză și noi am cântărit-o și nu are mai mult de 30. Nu are nici măcar 30 de kilograme. Și a plătit femeia ca pentru 60 de kilograme. Aveți grijă că umblă țepari de-ăștia,” a avertizat femeia în videoclipul care a atras atenția mii de oameni.