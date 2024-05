Cine dorește plecarea Marinei Almășan din TVR2: ”Nu părăsesc corabia!”. Din ce bani realizează, de fapt, ”Rivalii”? EXCLUSIV

Marina Almășan nu se mai simte confortabil la locul de muncă. Recent, celebra vedetă tv a depus o plângere penală pentru hărțuire și abuz în serviciu. O acuză pe directoarea postului TVR2 de nedreptate, de lipsă de fair-play. În interviul exclusiv pentru Playtech Știri, Marina Almășan, prezentatoarea emisiunii ”Rivalii”, ne-a vorbit despre situația tensionată din televiziune. Cu toate acestea, nu va demisiona: ”Nu părăsesc corabia!”, spune ea cu îndârjire. Precizăm că TVR2 nu ne-a oferit, până la publicarea interviului Marinei Almășan, un punct de vedere despre tot acest conflict.

De ce a acționat-o în justiție pe directoarea TVR2? Care este motivul, de fapt?

Marina Almășan ne-a explicat de ce a ajuns în situația de a depune o plângere penală pentru hărțuire și abuz în serviciu. Iată ce spune despre directoarea postului TVR 2, cu care se află într-un conflict major:

Playtech Știri: Recent ai depus o plângere penală pentru hărțuire și abuz în serviciu. Nu s-a putut remedia în niciun fel conflictul cu directoarea postului TVR2, pe cale amiabilă? De ce te simți, de fapt, hărțuită? Crezi că este un conflict personal ca între femei sau strict profesional?

Marina Almășan: Haha, nici gând, dacă ne-ați cunoaște pe amândouă, veți vedea că nu există nici cel mai mic motiv pentru “rivalitate”, ca să folosesc un termen legat de emisiunea mea! Nu s-a pus problema vreunei remedieri, pentru că eu am aflat din presă că răul a fost deja făcut, nici măcar nu am fost chemată de “abuzator” să mi se spună ce urmează să pățesc.

Pe scurt, în urma unei sesizări anonime, CNA a sancționat, în vara trecută, TVR cu somație publică pentru difuzarea într-o reluare a unei ediții mai vechi a emisiunii “Rivalii”, a unui cântec satiric, considerat în mod exagerat de către CNA de a fi fost “nepotrivit”. TVR urma ca, în virtutea acestei sancțiuni NEPECUNIARE (pe care în mod normal ar fi trebuit s-o conteste), să difuzeze, între programele sale, anunțul privind somația primită. Ei nu, instigat și dezinformat de către directoarea TVR2, președintele a emis atunci un comunicat public, preluat ulterior de întreaga presă, prin care TVR “își cerea scuze fața de telespectatorii săi pentru această melodie”.

Culmea, în cei peste 30 de ani de TVR, nu-mi amintesc ca TVR să-și fi cerut vreodată public scuze, pentru vreo anume emisiune, și anunța că se va constitui o Comisie de disciplină pentru cercetarea vinovaților. Adică a mea. Asta în condițiile în care și emisiunea respectivă (difuzată în 2022), și reluarea de anul trecut au fost difuzate având viza Canalului TVR 2 după vizionarea emisiunii. Adică acordul doamnei Țuchel.

”Comisia de cercetare disciplinară a tratat cu maximă corectitudine speța”

Mai mult, deși la data “scandalului”, eu realizam deja o cu totul altă emisiune. “Rivalii, cu Marina Almășan și Dan Helciug”, cu un format nou, fără nicio legătură cu emisiunea de anul trecut, sancționată de CNA, doamna Țuchel mi-a scos de pe post toate redifuzarile estivale ale noii mele emisiuni, punându-mă într-o situație jenantă față de invitați, public și mai ales companiile finanțatoare (emisiunea mea primește buget zero de la TVR și depinde exclusiv de banii pe care reușesc eu să-i strâng).

În paralel, deși legile interne o interzic, tot doamna Țuchel s-a folosit de acest motiv pentru a-mi racola echipa cu care lucram de mai bine de 10 ani, repartizând-o unei emisiuni concurente. A urmat un întreg circ în presă, precum și audierea mea prelungită în două comisii severe de disciplină, constituite la solicitarea aceleiași doamne Țuchel: una, pentru “vina” legată de cântecul difuzat în emisiune, a doua, pentru că mi-am permis să răspund întrebărilor jurnaliștilor de la alte posturi TV, legate de ceea ce mi se întâmplase.

Evident, de bună-credință, Comisia de cercetare disciplinară a tratat cu maximă corectitudine speța. Acest lucru mi-a dat curaj și, la finele anului trecut, la îndemnul unor personalități din spațiul public, al unor colegi care au avut, de asemenea, mari probleme cu respectiva persoană, dar și al unor oameni importanți pentru mine, am decis să iau taurul de coarne și să o acționez în justiție pe directoarea TVR2, printr-o plângere penală pentru abuz în funcție și hărțuire la locul de muncă.

Marina Almășan: ”Sunt profund afectată”

Marina Almășan susține că a avut de suferit, din cauza problemelor de la serviciu, și pe plan medical.

Playtech Știri: Susții că toată această situație tensionată ți-a afectat și sănătatea. În ce mod?

Marina Almășan: Eu sunt un om care se plânge foarte rar de propriile probleme. Un exemplu în acest sens este și acela că, atunci, demult, când m-am despărțit de Victor, lumea a aflat abia după ce divorțul s-a pronunțat, deși problemele noastre durau de luni bune. Am credința că lumea din jur are și așa propriile probleme, nu mai are sens să o încarc și eu cu ale mele. De aceea, am preferat întotdeauna să-mi duc în taină suferințele, lăsându-i doar pe cei foarte apropiați să aibă acces la ele.

Da, situația în cauză m-a afectat profund. Văzând îndârjirea cu care o femeie care, practic, îmi fusese cândva colegă, luptă acum, din motive pe care doar le bănuiesc, să mă distrugă, să mă denigreze, să-mi spulbere echipa cu greu alcătuită și antrenată atâția ani, e firesc că am fost profund afectată.

La televizor numai despre asta se vorbea, emisiunea îmi fusese suspendată, echipa, racolată. În plus, era pentru prima oară, în cei peste 30 de ani de TVR, în care eram pusă la zid în cel mai josnic fel cu putință pentru o vină inexistentă. Deci, cu alte cuvinte, eu mai întâi am fost pedepsită, apoi abia s-a făcut cercetarea și s-a constatat că n-am nicio vină.

Marina Almășan nu demisionează de la TVR2: ”Nu m-am gândit să părăsesc corabia!”

Marina Almășan mai susține că, în ciuda tuturor piedicilor trăite la locul de muncă, nu are de gând să renunțe la TVR2.

Playtech Știri: Te-ai gândit, ca urmare a acestei stări permanente de tensiune, să-ți dai demisia sau să te muți la alt post TV? Ai avut propuneri din partea altor televiziuni?

Marina Almășan: Cereri de la alte televiziuni am primit deseori și înca mai primesc, deși lumea televiziunilor comerciale s-a cam resemnat, văzând că are de-a face cu un munte de loialitate față de o televiziune pe care multă lume o judeca în fel și chip. Nu m-am gândit să părăsesc corabia și oricum nu obișnuiesc să părăsesc frontul de luptă decât după ce se sfârșește lupta. Sper eu cu o victorie. Dar eu rămân un om loial TVR-ului, unde m-am format, unde am făcut performanță și sper să continui să o fac, cât sunt în putere.

Playtech Știri: Ai încercat să vorbești cu directoarea postului TVR2 despre situație sau ai fost refuzată?

Marina Almășan: Comunicarea cu doamna directoare a fost mereu dificilă și înainte, și după conflict. Iar acum nu s-a pus problema, pentru că măsurile despre care vorbim au fost luate “pe șest”, ilegal, ca un veritabil abuz. Cum vă spuneam, am aflat din ziare de acest “linșaj”. Iar de “racolarea” echipei mele pentru o altă emisiune am aflat după ce m-am întors dintr-o scurtă călătorie la fiul meu. Cele câteva zile de concediu au fost folosite pentru această manevră ordinară și ilegală.

Se dorește plecarea ei din televiziune? ”Cărui șef îi convine?”

Playtech Știri: Crezi că se dorește plecarea ta din televiziune? Ești un angajat prea incomod, prea vocal?

Marina Almășan: Oare nu m-aș putea gândi și la asta?!? Cărui șef îi convine ca angajatul său să-i demaște toate “derapajele” și să se revolte mereu, atunci cand banul public e cheltuit anapoda? Credeți că mie și colegilor mei (nu doar de echipă) ne este ușor să facem performanță pe un canal prost gestionat? Vorbesc acum ca și avertizor public, căci ne referim la banul public. Și, mă rog, în cazul meu și la cel al unor companii financiare care nu au contenit să creadă în mine.

Playtech Știri: Ce daune materiale ceri în proces? Despre ce sumă este vorba?

Marina Almășan: Aparătorul meu, domnul Aurel Modovan, un avocat cu mare experiență în materie, a fixat suma care consideră domnia sa că ar reprezenta echivaletul impactului deosebit pe care l-a avut, asupra mea și familiei mele, din toate punctele de vedere, abuzul în funcție și hărțuirea permanentă ale căror victimă am fost și continui să fiu. Și mă bucur că Sindicatul Jurnaliștilor MEDIASIND îmi este alaturi, încă din primul moment al acestui conflict. De altfel, cazul meu a ajuns, încă din vară, pe masa Federației Internaționale a Jurnaliștilor.

Marina Almășan nu folosește banii publici pentru emisiunea de la TVR2. Cum realizează ”Rivalii”?

Vedeta TVR2 mai dezvăluie, exclusiv pentru Playtech Știri, că emisiunea ei ”Rivalii” este finanțată de firme, nicidecum de postul de televiziune, din banii publici.

Playtech Știri: Emisiunea Rivalii, de unde de altfel a și pornit tot acest scandal, e difuzată în continuare. În ce condiții? Simți că nu ai libertate deplină în realizarea ei?

Marina Almășan: Da, după ce Comisia de cercetare disciplinară, care a analizat cazul meu, a ajuns la concluzia că nu am nicio vină în toată povestea asta, ”Rivalii” și-au început abia în toamnă un nou sezon. Era și păcat să sufere telespectatorii: programul este unul dintre puținele show-uri de divertisment educativ din România, un concept pe care pot spune că l-am impus pe piața românească. În plus, programul nostru mai are un argument puternic: îi finanțez producția 100% din afară. Practic, TVR filmează și difuzează un program care nu implică nicio cheltuială directă din partea sa. Chiar am un sentiment de mândrie că munca noastră nu atentează deloc la banul public!

Playtech Știri: Ce spune directorul TVR, Dan Turturică, despre situație? Ai susținerea necesară?

Marina Almășan: Nu am reușit să stăm de vorbă, are un program foarte ocupat. Însă, din ceea ce am înțeles, la acel moment, a fost profund dezinformat de aceeași doamnă Țuchel cu privire la acest caz. Știți cum se spune: “Până la Dumnezeu, te mănâncă sfinții”.

Unde petrece de Paște: ”Alături de oameni dragi, într-un loc de vis”

Marina Almășan speră ca Sărbătorile Pascale să le petreacă în liniște, alături de cei dragi. Ne-a vorbit cu drag și despre cei doi copii ai săi, stabiliți în străinătate.

Playtech Știri: De Sărbatorile Pascale unde vei fi? Alături de copiii tăi? Vin în țară? Ei ce sfat ți-au dat?

Marina Almășan: Nu, din păcate, copiii sunt prea implicați în viețile lor, construite departe de țară. E unul din marile mele regrete, dar mă bucur pentru ei, pentru că-i vad fericiți. Sper să mă văd cu ei cât mai curând, aici, în casa părintească, sau la ei acasă, ambele variante mă vor face la fel de fericită.

Da, de susținut, mă susțin mereu cu tarie, pentru că ei știu cu adevărat cât de mult iubesc TVR-ul, cât de pasionată sunt de meseria asta. Victor, cel puțin, nu poate înțelege nici în ruptul capului cum de un om dedicat ca mine poate avea astfel de probleme. Este și acesta unul din argumentele pe care le-a avut, atunci când a ales să plece din țara sa. Paștele îl voi petrece alături de alți oameni dragi, într-un loc frumos la care visez demult.