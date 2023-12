Vedeta TVR Marina Almășan, despre absența României la Eurovision 2024: ”S-a considerat că ajunge cu banii aruncați!” EXCLUSIV

Vestea că România nu se află pe lista țărilor participante, la Eurovision 2024, a împărțit lumea artistică în două. Dacă unii sunt de părere că taxa de 180.000 de euro, care trebuie plătită de TVR, este mult prea mare, în comparație cu rezultatele, adesea, catastrofale, alții consideră că ni se face mare o nedreptate. Iată ce spune însă Marina Almășan, care, în 2010, a făcut parte din delegația României la acest concurs muzical cu pretenții.

România nu a mai prins un loc bun în ultimii ani la Eurovision, prin urmare, la ediția din 2024, nu mai figurăm pe listă țărilor participante. Marina Almășan, care a făcut parte din delegația României, la Eurovision, în 2010, anul în care Paula Seling și Ovi s-au clasat pe onorantul loc 3, ne-a vorbit cu regret despre această situație, despre decizia TVR de a nu mai plăti taxa de participare în valoare de 180.000 de euro:

Ediția de anul acesta nu ne-a adus nici măcar calificarea în finală a reprezentantului României, Theodor Andrei, cu piesa „D.G.T. (Off and on)”. După eșec, mama artistului, Simona Andrei, i-a luat partea fiului ei, grav afectat de criticile care i s-au adus:

Cel mai afectat de vestea neparticipării României la Eurovision 2024, ediție care va avea loc în Suedia, este Mihai Trăistariu, care își pregătise deja o piesă, cu care spera să obțină un loc bun, chiar pe podium. A adus României locul 4, în 2006, cu piesa ”Tornero”, dar marea lui ambiție este de a aduce acasă și trofeul Eurovision:

”Eu am primit o piesă din Finlanda, din septembrie, am lucrat la ea de mi-a crăpat capul. De-aia sunt supărat. Am reorchestrat-o, am făcut demo-uri, am tras vocea, au refăcut negativul, după vocea mea, ca să fie și mai și.., Tot au modificat melodia după mine. Și i-a costat vreo 20.000 de euro. Și, ca să vadă acum că nu se mai ține, sunt supărați acum puțin și finlandezii, dar nu pe mine, ci pe situație. Și eu sunt supărat, era o piesă bombă. Eu nu mă las, dacă nu se ține, mă înscriu în altă țară. Mă înscriu oricum, orice ar fi. Era pentru Eurovision, e bună de competiție. Mă înscriu pentru altă țară, nu am ce să fac!”, declara Mihai Trăistariu, zilele trecute, pentru Playtech Știri.