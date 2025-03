Radu Vâlcan a supărat-o pe Adela Popescu la filmările pentru Insula Iubirii. Cum a așteptat-o când a ajuns în Thailanda, vedeta a povestit tot: „Întinsă frumos pe pat”

În acest an, Adela Popescu și Radu Vâlcan au transformat perioada în care prezentatorul a filmat noul sezon „Insula Iubirii” într-o vacanță în doi. Doar că, în momentul în care a ajuns în Thailanda, vedeta PRO TV a descoperit că soțul său îi pregătise o surpriză. În ciuda intențiilor bune, cadoul nu a fost tocmai pe gustul Adelei.

Obișnuită să împărtășească cele mai interesante momente din viața ei și a familiei sale în mediul online, Adela Popescu a dezvăluit ce a primit în dar de la soțul ei: o rochie ce, din punctul ei de vedere, nu o avantaja deloc.

„Dupa cum stiti am ajuns in Thailanda la sot. Nerabdator cum il stiu a vrut sa imi faca o bucurie. Asa ca mi-a comandat o rochie frumoasa -cum ar spune el – pe care am gasit-o intinsa frumos pe pat.

Rochia e… cum sa va spun… ca atunci cand tu spui ca urasti usturoiul si el iti comanda carnati cu mult usturoi si cu mujdei. Sperand ca iti vor placea.

Intrebarea e alta: oare lui nu ii place cum ma imbrac eu sau pur si simplu nu are deloc gusturi vestimentare. Sau poate are ceva probleme oftalmologice. Dar daca e asa, oare el stie ca am 1.65, sani mici si nas maricel spre mare?”, a scris Adela Popescu în descrierea imaginilor în care apare purtând rochia primită.