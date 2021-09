Cele mai bune orașe din întreaga lume. Surpriza de pe primul loc în topul mondial

Într-o perioadă în care încertitudinea este cuvântul zilei, cei de la Time Out au creat un top cu cele mai bune orașe din lume. Topul înclude cele mai bune 37 de orașe din lume în 2021. Clasamentul a fost întocmit printr-un sondaj realizat cu 27.000 de participanți din întreaga lume. În top 10 apar orașe spectaculoase, din toate colțurile lumii.

Time Out a publicat un un sondaj realizat cu 27.000 de participanți din întreaga lume

În ultimul an și jumătate, majoritatea orașelor lumii au trecut printr-o criză fără precedent. Cel puțin în 2020, în prima parte a anului, totul a intrat într-o stare de amorțeală. Pe străzile marilor orșae era liniște, nici țipenie deom. Ulterior lucrurile au început să-și revină, iar forofta de zi cu zi a revenit.

Cei de la Time Out au decis să facă un clasament al celor mai bune 37 de orașe din lume. Sondajul, realizat cu 27.000 de participanți din întreaga lume, a avut și câteva criterii. Orașele au fost apreciate pentru mâncare și băutură, cultură și viață de noapte, cu accent pe spiritul comunității.

Top 10 al celor mai bune orașe din lume, după ghidul Time Out 2021

Time Out spune că indicele celor mai bune orașe din lume din 2021 scoate în evidență combinația de progresivitate, acceptare și durabilitate. Primele cinci din clasament fiind completate de Amsterdam pe locul doi, Manchester pe locul trei, Copenhaga pe locul patru și New York pe locul cinci.

Clasamentul a fost întocmit printr-un sondaj realizat la 27.000 de participanți la nivel mondial în sute de orașe din întreaga lume. Time Out spune că s-a bazta pe„expertiza rețelei globale de editori locali și experți de orașe”.

1.San Francisco ocupă locul 1 în topul ghidului Time Out

Orașul nr.1 din lume este San Francisco, conform indicelui Time Out, în parte pentru că localnicii și-au arătat „spiritul comunitar unic” în timpul pandemiei. În timpul pandemiei, locuitorii din San Francisco și-au arătat „spiritul comunitar unic și creativ, de la agățarea starterelor de aluat din stâlpii telefonici până la distribuirea a 1 milion de dolari întreprinderilor mici prin SF New Deal, astfel încât să poată continua să funcționeze”, remarcă Time Out. Time Out notează, de asemenea, că „sute de parchete frumos realizate fac acum orașul să se simtă ca o petrecere gigantică de stradă”.

2.Amsterdam. ia medalia de argint în clasamentul Time Out

În timpul pandemiei, Amsterdam a simțit absența culturii și a vieții sociale mai acut decât majoritatea, spune Time Out. Cu toate acestea, orașul a folosit timpul cu înțelepciune, concentrându-se spre faimoasa sa frumusețe, istorie și spirit comunitar, jurând în același timp că va elimina cafenelele, bordelurile care i-au distrus atât centrul istoric. Unul dintre punctele culminante ale orașului este Vondelpark, „o oază imensă chiar în centru, care găzduiește totul, de la jam sessions la teatru și sport, cu adevărat, plămânii orașului”.

3.Manchester. Orașul apreciat pentru spiritul său comunitar și viața de noapte

Conform Indexului Time Out, Manchester este cel mai ușor loc pentru a-ți te exprima cine ești. Aici îți poți face noi prieteni, poți cunoaște vecinii și a întâlni oameni diferiți de tine. Așadar, este bine ca orașul să fie și cel mai prietenos și mai bun spirit comunitar. Viața de noapte a orașului a fost votată ca una de top. Primarul din Manchester, Andy Burnham, crede că spiritul comunitar al orașului îl face să devină un oraș grozav.

„Acest loc se unește întotdeauna când vremurile sunt grele. Și s-a făcut din nou. Din punctul meu de vedere, nu vă pot spune ce înseamnă când ridic vocea și mă uit în spatele meu și oamenii sunt acolo. Locul se reunește și este greu să-l exprimăm în cuvinte cât de mult înseamnă. Aici există doar un sentiment de bine și rău.”, spune primarul din Manchester, Andy Burnham.

4.Copenhaga. Oficial cel mai bun oraș în care să te relaxezi, potrivit localnicilor

Dacă ești în căutarea unei escapade de relaxare, Copenhaga este locul perfect. Ghidul Time Out a decretat că orașul danez este orașul în care poți să te relaxezi. Localnicii spun că este și cel mai puțin stresant oraș. Capitala daneză s-a clasat, de asemenea, pe primul loc în categoria sustenabilității și pe locul doi în lume pentru că este ecologică.

5.New York. Metropola spectaculoasă a Americii

Ghidul Time Out spune despre New York că este divers, rezistent și progresiv. Are toate calitățile care au servit bine orașul în ultimele 18 luni. Conform sondajului, acesta este cel mai interesant oraș din lume, arată Time Out. În sondaj, 85% dintre newyorkezi spun că este ușor să descoperi lucruri noi și surprinzătoare.

„Este divers, rezistent și progresiv. Are toate calitățile care au servit bine orașul în ultimele 18 luni și au condus la succesul inițiativei sale Open Restaurants, transformând trotuarele în hub-uri comunitare vibrante și noul său program Key to NYC , care promovează absorbția vaccinului.”, adaugă ghidul.

6.Montreal. Orașul canadian plin de diversitate

Montreal este renumit pentru muzica și politica sa nonconformistă, iar aceste diferențe au adus orașul mai mult ca niciodată în atenția celor de la Time Out. Se spune că 73% dintre localnici ar descrie Montrealul ca fiind divers și chiar mai mulți spun că este ușor să te exprimi cine ești aici.

7.Praga. Locuitorii spun că este cel mai frumos oraș din lume

Praga a ocupat locul 7 pentru cel mai frumos oraș din lume, conform Time Out. Se spune că 82% dintre rezidenți îl descriu ca atare. Ghidul adaugă: „Cu 89 la sută care afirmă că este ușor să te deplasezi fără mașină, să te bucuri de capitala cehă pe jos trebuie să fie motivul pentru care a ieșit și al doilea cel mai relaxant oraș din lume”.

8.Tel Aviv. Al doilea cel mai bun loc din lume pentru mâncare și băutură

Tel Aviv și-a menținut coroana ca fiind cel mai distractiv oraș din lume pentru al doilea an consecutiv. Aici găsești spații precum Dizengoff Square și Park HaMesila care găzduiesc picnicuri, concerte, proiecții și discuții, după ce pandemia a provocat dezastre. „Orașul care nu se oprește niciodată „, așa este catalogat de Time Out. Tel Aviv s-a clasat, de asemenea, ca al doilea cel mai bun loc din lume pentru mâncare și băut, devansat fiind de Shanghai.

9.Porto. Orașul votat pentru cultură și ca un loc minunat pentru a-ți cunoaște vecinii

Venind pe locul doi în spatele orașului Manchester, pentru prietenie și pentru a-ți face noi prieteni, Porto a fost, de asemenea, votat un loc minunat pentru a-ți cunoaște vecinii, dezvăluie Time Out.

Se adaugă că 73 la sută dintre locuitori au spus că orașul lor este minunat pentru cultură, spațiu pentru arte inclusiv Maus Habitos. Acesta a fost „o oază de concerte, spectacole de dragoste, nopți de poezie, comedie și multe altele, în timp ce majoritatea barurilor erau închise”, mai spun cei de la Time Out.

10.Tokyo. Orașul care a îmbinat tradiționalul cu modernul într-un mod spectaculos

Un covârșitor procent, de 82% dintre locuitorii din Tokyo, au spus că orașul este minunat pentru a descoperi lucruri noi, chiar și în timpul pandemiei, cu multe locuri noi și atracții care au apărut în tot orașul în ultimele 18 luni.

„Trei sferturi dintre cei chestionați au declarat, de asemenea, că orașul este minunat pentru a te deplasa fără mașină. Să te deplasezi cu un sistem de transport public super-eficient al orașului, asigurându-te că toată lumea se poate bucura cu ușurință de tot ce are de oferit.”

Concluzie

Indiferent de criteriile ce au stat la baza acestui sondaj, fiecare dintre aceste orașe este spectaculos în felul său. Fiecare oraș este unic, prin arhitectură, comunitate, dezvoltarea soico-economică. Fiecare oraș ar merita, măcar odată în viață, vizitat ca mai apoi să putem face comparații. Așa că, pregătiți-vă bagajele, și la drum.