Ce pensie are azi Nadia Comăneci de la statul român. Montreal, 3 mai 1975: 45 de ani de la primul 10 în gimnastică

În urmă cu exact 45 de ani, Montrealul devenea capitala mondială a gimnasticii și, în același timp devenea sinonim cu un singure nume, cel al Nadiei Comăneci. Acum, Nadia a ajuns la 53 de ani și, încă, mai deține recordul notelor primite acum 40 de ani, la Montreal.

Ce pensie are azi Nadia Comăneci de la statul român

După 40 de ani și după o viață cât o aventură de scris și regizat la Hollywood, Nadia Comăneci este fericită alături de soțul ei, Bart Connor, în Canada, unde au de ceva ani și o adevărată academie de gimnastică, Academia de Gimnastică “Bart Conner Gymnastics Academy Perfect 10 Production Company”, dar are şi câteva magazine de echipament sportiv.

Celebra gimnastă a primit de-a lungul timpului tot felul de titulaturi onorifice, atât din partea statului român, dar și din partea altor organisme de specialitate din lume, fiind numită, pentru meritele sale incontestabile în sportul românesc, preşedinte onorific al Federaţiei Române de Gimnastică şi al Comitetului Olimpic Român şi deține funcţia de vicepreşedinte al Consiliului Director al Special Olympics.

Dar cea mai importantă a fost de ”prima sportivă care a luat nota 10”, la un campionat mondial de gimnastică ritmică. Până la prestația Nadiei nu s-a dat niciodată această notă, ba mai mult, în momentul notării pe tabelele de marcaj din sala sporturilor in Montreal a apărut doar cifra 1.

Pensia pe care statul român a decis să i-o acorde, este printre cele mai mari rente din sportul românesc, alături de pensiile încasate de Veronica Cochelea, fostă campioană la canotaj și Daniela Silivaş, tot o fostă campioană la gimnastică). Pensia Nadiei Comăneci se ridică la suma de 13.149 lei.

Montreal, 3 mai 1975: 45 de ani de la primul 10 în gimnastică

Nadia Comăneci, născută pe 12 noiembrie 1961, la Oneşti, a început gimnastica la şase ani, sub atenta îndrumare a celebrului antrenor de gimnastică ritmică, Bela Karolyi. În palmaresul sportive se numără cinci medalii olimpice de aur are în palmares Nadia, la JO din 1976 şi 1980, la care se mai adaugă două titluri mondiale, nouă europene, plus alte numeroase medalii de argint şi bronz. Pe 27 noiembrie 1989, cu mai puţin de o lună înaintea Revoluţiei, Nadia Comăneci a fugit în SUA, acolo unde locuieşte şi în prezent, alături de soţul său, Bart Conner, cu care are şi un copil.