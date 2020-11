Cine este Kamala Harris, prima femeie de culoare vicepreședinte al Americii

Kamala Harris este prima femeie de culoare și vicepreședinte al Americii. Aceasta este mâna dreaptă a lui Joe Biden, ales azi cel de-al 46-lea președinte al Statelor Unite ale Americii.

Cine este Kamala Harris?

Joe Biden a bifat mai multe recorduri istorice odată cu victoria sa în cursa pentru Casa Albă. Contracandidatul lui Donald Trump a ales-o pe Kamala Harris drept parteneră în alegeri, iar în urma deciziei americanilor aceasta este prima femeie de culoare propusă pentru rolul de vicepreședinte.

”Am marea onoare să anunț că am ales-o pe Kamala Harris – o luptătoare neînfricată(…) – drept partenera mea în alegeri”, a scris Biden pe Twitter atunci când și-a expus decizia oficială. Revoltele sociale au fost și ele existente, mai cu seamă pornind pe fondul nedreptăților rasiale și a brutalității poliției împotriva oamenilor de culoare existente de o vreme bună în lumea întreagă chiar și în acest secol.

Dispută cu Biden

Harris provine dintr-o familie de imigranți din Jamaica și India și chiar l-a criticat în trecut pe Biden pentru colaborările pe care le-a avut în trecut cu alți senatori intoleranți, dar și pentru faptul că s-a opus într-un moment anume unei politici de promovare a diversității în școli. Atunci, actualul președinte al Americii a susținut că Harris a interpretat totul greșit.

„Nu cred că ești rasist și sunt de acord cu tine când spui că este important să găsim un teren comun. Dar m-a rănit foarte tare să te aud vorbind despre reputațiile unor senatori americani care și-au construit cariera pe baza segregării rasiale din această țară”, a spus Harris. De asemenea, ea l-a tras la răspundere și pentru rolul democratului politic din ’70 în mișcare care s-a opus trimiterii copiilor albi în școlile din cartierele persoanelor de culoare și viceversa.

Viața, carieră, funcții

Kamela Devi Harris este o politiciană și avocată americană care ocupă funcția de senator al Statelor Unite pentru California din 2017, actualmente prima femeie de culoare vicepreședinte din cadrul alegerilor din 2020. Aceasta a absolvit Universitatea Howard și Hastings College of the Law din San Francisco și și-a început cariera în biroul procurorului din Comitatul Alameda, înainte să fie recrutată în biroul districtual din San Francisco.

Detalii

Soț: Douglas Emhoff (căs. 2014) În tendințe

Anul nașterii: 20 octombrie 1964 (vârsta 56 de ani), Oakland Medical Center, Oakland, California, Statele Unite

Mandat anterior: Attorney General of California (2011–2017)

Educație: UC Hastings College of the Law (1989), Universitatea Howard (1986), Westmount High School (1981)

Părinți: Donald Harris, Shyamala Gopalan Harris