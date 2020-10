Clatitele delicioase dupa reteta lui Chef Florin Dumitrescu

Chef Florin Dumitrescu are rețete care sunt foarte apreciate de către toate gospodinele din țară. Acesta preferă să recomande rețete românești ușor de preparat de către oricine.

Cele mai bune clătite cu miere și nuci

Juratul de la Chefi la cuțite are o experiență de aproximativ două decenii în bucătărie, devenind unul dintre cei mai apreciați bucătari din țară. Rețeta sa de clătite cu miere și cu nuci te va face să te lingi pe degete. Iată care sunt ingredientele și modul de preparare.

Ingrediente clătite cu nuci și miere

100 gr zahăr 200 gr făină aprox. 350 ml lapte zahăr pudră 50 ml bere un praf de sare 50 ml miere 1 ou 200 gr nuci ulei



Ca să poți savura cele mai delicioase și mai pufoase clătite, se amestecă făina cu ouăle, zahărul, sarea și se adaugă laptele treptat, până ce se obține un amestec omogen. La final, se adaugă berea și câteva picături de ulei. Clătitele vor fi astfel extrem de pufoase.

Pentru a le umple, se prăjesc nucile în tigaie, fără ulei. Se lasă apoi la răcit și se amestecă cu mierea. Clătitele se servesc sub orice formă vrei.

Chef Florin Dumitrescu are o nouă carte de bucate

Cartea lui Chef Florin Dumitrescu are rețete clasice românești, dar și câteva rețete uitate, care sunt adunate în ”periplurile gastronomice” ale lui chef Florin Dumitrescu, precum laptele de bou.

”Mi-a venit această idee după ceva plimbări prin țară, după ce am descoperit câteva rețete despre care nu știam nimic și mi-am dat seama că mulți nu știm toată mâncarea românească. Românesc nu înseamnă doar preparate tradiționale dintr-o anumită zonă, înseamnă mai degrabă amintirea colectivă a tuturor românilor legată de bucatele din țara noastră. Când avem toți întipărit în minte o mâncare ca fiind românească…aia o face să fie românească”, a menționat Chef Florin Dumitrescu.

Despre Florin Dumitrescu.

”Nu am sărit nicio etapă”

La vârsta de 32 de ani, Florin Dumitrescu are deja o experiență de peste 18 ani petrecuți în bucătărie. Acesta a început să lucreze încă de când avea vârsta de 14 ani, devenind chef la numai 18 ani. Dar parcursul în acest domeniu nu a fost deloc unul ușor. Astfel, Florin Dumitrescu a muncit în mai multe restaurante ca să învețe diferite tehnici și stiluri de a găti.

„Nu am sărit nicio etapă. Am preferat să evoluez treptat pentru că știam că fără o bază bună, nu am cum să construiesc ceva”.

Acesta a plecat la vârsta de 19 ani în Italia, pentru a se perfecționa. Acolo a petrecut trei ani și unde a lucrat atât în restaurant, cât și pentru un hotel de patru stele, sub atenta îndrumare a celebrului maestru bucătar italian, Mirco Botoni. Atunci când s-a întors în țară, a început să lucreze cu restaurante renumite din București, creând meniuri, formând alți tineri dornici să profeseze în domeniu și devenind unul dintre cei mai cunoscuți chefi din România.