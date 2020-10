Secretul unui piure de cartofi pufos. Rețeta lui Chef Florin Dumitrescu

Piureul de cartofi, cunoscut în mod colocvial sub numele de piure, este un fel de mâncare cu cartofi fierți, de obicei cu lapte, unt, sare și piper, servit ca garnitură pentru carne sau legume. În aparență simplu, rar iese cremos și pufos. Dar pentru asta ne vine în ajutor Chef Florin Dumitrescu, celebrul bucătar de la ”Chefi la Cuțite”, cu o rețetă specială, care sigur nu va da greș.

Rețeta lui Chef Florin Dumitrescu de piure de cartofi

Cea mai veche rețetă de piure de cartofi se găsește în ”The Art of Cookery” (Arta Gătitului), carte redactată în anul 1747 de Hannah Glasee. Pe atunci, se făcea doar cu leguma de bază, cartoful, lapte, sare și unt. În zilele noastre, pe lângă ingredientele enumerate, mai pot fi adăugate ierburi (în special pătrunjel și oregano), condimente (nucșoară, boia sau usturoi), alte legume (cum ar fi ceapa), brânză, slănină, smântână. O variantă franceză, de exemplu, are în compoziție și gălbenuș de ou, care îi dă preparatului un plus de cremozitate.

Ingrediente

5-6 cartofi

sare

piper

300 ml lapte

100 g unt

Mod de preparare

Pune o oală cu apă pe foc și aruncă puțină sare în ea. Curăță cartofii de coajă, iar când apa începe să fiarbă, adaugă cu grijă legumele în oală. Într-un alt vas, pune laptele și untul și lasă pe foc până când amestecul ajunge la punctul de fierbere. Când cartofii sunt fierți îndeajuns, scurge-i de apă și pasează-i cu ajutorul unei ustensile speciale pentru piure.

Pune câte un polonic de lapte și unt peste cartofi, amestecând în acest timp ușor cu un tel. Adaugă lichid până când obții consistența dorită. Piureul nu trebuie să fie nici prea ferm, nici prea lichid. În final, asezonează cu sare și piper după bunul plac.

Utilizarea piureului în bucătăriile lumii

Piureul de cartofi poate fi servit ca garnitură și este adesea mâncat alături de cârnați în Insulele Britanice, unde sunt cunoscuți ca bangers și mash. El poate fi o componentă a altor feluri de mâncare, inclusiv plăcintă ciobănească, pierogi, găluște, clătite cu cartofi, gnocchi. În Regatul Unit, piureul de cartofi rece poate fi amestecat cu ouă proaspete și apoi prăjit până când devine crocant. Se crede că acest fel de mâncare provine din Cornwall și este un produs popular pentru micul dejun. În India, piureul de cartofi preparat cu mirodenii se numește Chaukha.