Ce zahăr trebuie să folosești de fapt pentru prăjituri. Multe gospodine greșesc, de asta nu ies gustoase

Te-ai hotărât să faci astăzi o prăjitură, și nu știi ce zahăr trebuie să folosești de fapt pentru prăjituri. Ceea ce știm este că multe gospodine greșesc atunci când folosesc un anume tip de zahăr, de altfel acesta este motivul pentru care prăjiturile nu ies gustoase. În cele ce urmează încercăm să aflăm ce zahăr trebuie să folosești pentru prăjituri și de ce unul este mai bun decât celălalt.

Ce zahăr trebuie să folosești pentru prăjituri?

Tipul de zahăr pe care îl folosești la o prăjitură va depinde parțial de tipul de prăjitură pe care o faci. Deoarece zahărul brun deschis moale are mai multă umiditate și o anumită aromă de melasă, este bun pentru prăjituri cu ciocolată, negrese și prăjituri pe bază de banane.

Cu toate acestea, ar fi un pic prea puternic pentru prăjituri mai ușoare cu unt, cum ar fi prăjiturile cu vanilie, de exemplu. Pentru ace gen de prăjituri ai nevoie de un zahăr mai rafinat, pentru ca aroma zahărului să nu copleșească celelalte ingrediente.

În general, zahărul pudră este preferabil pentru prăjiturile cu cremă, deoarece cristalele mai mici se vor dizolva rapid pe măsură ce este bătut cu untul, în timp ce zahărul granulat nu se dizolvă întotdeauna complet în timpul etapei de cremare.

În aest context, este posibil să rămână mici cristale de zahăr care vor afecta textura prăjiturii coapte. Reține totuși că zahărul granulat de pe piața românească tinde să fie mai fin decât cel granulat regăsit pe alte piețe de desfacere și este mai frecvent utilizat în prăjituri.

Dacă ai doar zahăr granulat, atunci cel mai bine ar fi să te uiți la prăjiturile făcute folosind o metodă de topire, cum ar fi turta dulce lipicioasă, unele brioșe, pâinea cu banane sau prăjitura cu ciocolată, adăugând zahărul granulat în cratiță împreună cu untul, astfel încât acesta să se topească bine.

Rolul pe care îl are zahărul în prăjituri

Zahărul adaugă aromă și dulceață produselor noastre de patiserie. Există tipuri de zahăr care chiar adaugă o profunzime de aromă și conferă un gust caramelizat, cum ar fi zahărul brun. Acesta menține produsele noastre de patiserie moi și umede.

Odată cu adăugarea de zahăr, în timpul procesului de coacere, zahărul reține umiditatea, ceea ce face ca produsele noastre de patiserie să fie umede. Ca agent de conservare, atunci când este adăugat la gemuri și coulis sau chiar la lucruri precum prăjiturile, ajută aceste produse să dureze mai mult timp.

Atunci când este dizolvat în apă caldă, zahărul ajută la activarea drojdiei în timpul procesului de fermentare. Drojdia este hrănită cu ajutorul zahărului pentru a accelera procesul și pentru a ajuta drojdia să se activeze mai bine. Zahărul ajută la rumenire.

Această reacție se numește reacție Maillard, atunci când există zahăr într-o substanță în contact cu căldura, aceasta își schimbă culoarea și se caramelizează. Zahărul este un stabilizator. Atunci când este bătut cu unt sau albușuri, se știe că zahărul reține aerul și ajută la stabilizare.

Tipuri de zahăr

Ceea ce poate puține gospodine știu, este că există mai multe tipuri de zahăr, și toate pot fi extrem de bune atunci când te gândești să faci o prăjitură. Dar, în cele ce urmează vorbim de aceste tipuri de zahăr și, în cele din urmă, alegi singură ce zahăr trebuie să folosești de fapt pentru prăjituri.

1. Zahăr alb

Zahărul alb este cel mai comun tip de zahăr utilizat în coacere. Acest tip de zahăr este derivat din planta de trestie de zahăr (sfeclă de zahăr). Este vândut în comerț în trei varietăți, după cum urmează:

Zahărul granulat

Acest tip de zahăr are bucăți mai mari, asemănătoare unor cristale, și nu este folosit foarte des în panificație. Din cauza dimensiunii sale, zahărul granulat poate fi greu de dizolvat în timp ce se amestecă aluatul și poate lăsa o crocantă nedorită mai târziu, când produsele sunt coapte.

Cu toate acestea, poate fi totuși folosit pentru a face un caramel, coulis de fructe sau gemuri de fructe. Atâta timp cât încălzești și topești direct cristalele de zahăr, acesta este bun de utilizat. Poți face în continuare caramel, sau coulis de fructe și gemuri cu zahăr granulat. Atâta timp cât îl încălzești direct, ar trebui să fie în regulă.

Zahăr superfin

Genul acesta de zahăr este, de asemenea, cunoscut sub numele de zahăr superfin, iar zahărul pentru micul dejun are dimensiuni mai fine. Acest tip de zahăr este preferat de brutari. Datorită dimensiunii perfecte a bobului de zahăr, acesta se dizolvă ușor în aluat și se coace foarte bine.

Zahărul pudră

poate fi folosit pentru a face literalmente orice, fie că este vorba de prăjituri, plăcinte, fursecuri sau brioșe. Zahărul pudră este cea mai fină versiune pe care o puteți obține, este practic zahăr pudră. În comerț, zahărul pudră vine cu amidon de porumb adăugat pentru a preveni aglomerarea. Acest tip de zahăr este folosit pentru a face glazuri, glazură sau chiar pentru a pudra deasupra prăjiturilor.

2. Zahăr brun

Zahărul brun este ușor mai puțin procesat decât zahărul alb, deoarece are încă melasă în el. Se găsește în două varietăți: brun deschis și brun închis, care se determină în jurul cantității de melasă adăugată la fiecare varietate. Mai multă melasă este mai închisă la culoare.

Zahărul brun are ca rezultat mai multă umiditate și mai multă masticabilitate pentru produsele noastre de patiserie. Zahărul brun funcționează foarte bine în fursecuri sau în deserturi în care doriți să adăugați un gust de caramel.

Gospodinelor le place să folosească zahărul brun în rețetele de prăjituri în combinație cu zahărul pudră. Zahărul brun adaugă caracterul mestecat, în timp ce zahărul pudră adaugă crocant.

3. Zahăr Jaggery

Zahărul Jaggery este foarte des folosit în aproape toate gospodăriile indiene. Este un tip popular de zahăr care nu este rafinat și are melasă. Se prezintă sub două forme, bucăți mari care se numesc gur și sub formă de pudră numită shakkar. Acum, din experiența mea, prefer să cumpăr forma sub formă de pudră, decât să o mixez acasă.

Amestecarea jaggery-ului acasă pentru a face shakkar poate rezulta într-o substanță pastă din cauza conținutului de umiditate din acesta.

Se știe că, pe lângă dulceață, jaggery are și anumite beneficii pentru sănătate. Se știe că îmbunătățește fierul, ajută la digestie și, de asemenea, îmbunătățește imunitatea. Acesta este puțin mai puțin dulce decât zahărul alb.

4. Zahăr de palmier din nucă de cocos

Zahărul de cocos provine din seva deshidratată a nucii de cocos și are un indice glicemic mai mic. Deoarece zahărul din nucă de cocos nu provine din trestie de zahăr, gustul poate fi un pic diferit, cu note de nucă de cocos. Acest tip de zahăr este, de asemenea, cunoscut pentru că are în el fier, zinc, calciu și potasiu prezente în el, ceea ce poate fi excelent pentru organismul nostru.

Utilizarea zahărului din nucă de cocos în rețete care sunt tropicale sau care au deja nucă de cocos prezentă în ele ar fi grozavă. Puteți cumpăra zahăr de palmier de nucă de cocos de la mărci din orice magazin.

5. Îndulcitori lichizi, precum mierea, arțarul sau nectarul de agave

În afară de tipurile de zahăr care sunt uscate, ai la dispoziție și îndulcitori lichizi precum mierea, arțarul și agavele. Toate trei au gust bun și sunt folosite de anumite gospodine, de exemplu, pentru clătite. În timpul coacerii, aceștia pot face ca produsele de patiserie să fie puțin dense. Îndulcitorii lichizi sunt, de asemenea, o modalitate perfectă de a îndulci smoothie-urile, mesele de ovăz, ceaiul și cafeaua.

Mierea

Este cel mai popular îndulcitor lichid care este produs de albine. Mierea este mai dulce decât zahărul alb. De asemenea, este cunoscută pentru faptul că are antioxidanți, proprietăți antifungice și antibacteriene.

Este derivat din arțari, este un alt tip de îndulcitor lichid. Siropul de arțar este, de asemenea, vegan și este utilizat pe scară largă ca înlocuitor al mierii. Deși siropul de arțar are un gust incredibil, este ușor cam scump. De asemenea, este mai dulce decât zahărul alb.

Nectarul de agave

La fel ca și tequila, este derivat din planta de agave. Nectarul de agave este originar din Mexic și nu conține alcool. Acest tip de îndulcitor lichid este similar cu gustul și consistența mierii. Cu toate acestea, este vegan și poate fi folosit interschimbabil pentru rețetele care solicită îndulcitori lichizi precum mierea sau siropul de arțar. De asemenea, nectarul de agave este mai dulce decât zahărul alb.

6. Ștevia

Stevia este un îndulcitor fără zahăr care este derivat. Se găsește sub două forme, sub formă de pudră și lichidă. Se știe că coacerea cu ștevie lasă în urmă un ușor gust de lemn dulce și este, de asemenea, mult, mult mai dulce decât zahărul.

7. Tipuri naturale de zahăr din fructe

Fructele, dulcele naturii, sunt folosite pe scară largă în panificație. Coacerea este mult mai aromată atunci când sunt implicate fructe. Cele mai folosite fructe pe care le folosesc gospodinele în coacere și care adaugă zaharuri naturale sunt bananele, compotul de mere și curmalele.

Toate acestea oferă dulceață și atât de multă aromă produselor de patiserie. De obicei, se adaugă banane la pâinea cu banane, brioșele sau clătite. În ceea ce privește compotul de mere, gospodinele îl adaugă, de regulă, la umpluturile de plăcinte și la fulgii de ovăz. Curmalele sunt o bunătate de caramel și au un gust foarte bun. Se foloșete în general la trufe, fursecuri, prăjituri, torturi.

Concluzie

După cum vezi există o varietate întreagă de zahăr, iar acum vei știi ce zahăr trebuie să folosești de fapt pentru prăjituri. Noi nu avem altceva de făcut decât să-ți urăm baftă la gătit și Poftă bună!