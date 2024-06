Ce să adaugi în aluatul de chiftele în loc de ouă. Trucul genial pe care toate gospdinele trebuie să-l afle

Când vine vorba de anumite preparate, de fiecare dată cel mai des întâlnit ingredient este oul. inclusiv la rețetele de chiftele, sau pârjaole moldovenești vei găsi ou în rețetar. Dar, dacă ți-am spune că există o soluție care te învață ce să adaugi în aluatul de chiftele în loc de ouă? De fapt, este vorba despre trucul genial pe care toate gospdinele trebuie să-l afle.

Oul este în toate rețele, în aproape toate!

Plecând de la o vorbă din popor, care spune ori la bal, ori la spital, și parafrazând-o, am putea spune ori cu ou, ori fără ou, tot aia e! Majoritatea rețetelor culinare au în componența lor oul, și pe drept cuvânt că își merită locul.

Dar, nu ai senzația, totuși, că este prea mult, și că ai avea nevoie de cei mai buni înlocuitori de ouă când vine vorba de chifteluțe?

Dacă ești în această postură, îți aducem o veste bună. Există ceva, un truc care te învață ce să adaugi în aluatul de chiftele, în loc de ouă.

Trucul genial care te învață ce să adaugi în loc de ouă

În unele rețete, ouăle sunt folosite pentru a lega ingredientele între ele, în special în carnea tocată pentru chiftele. Ouăle acționează ca un lipici și ajută cu adevărat la menținerea lor împreună. Dar ajută și la menținerea umezelii chifteluțelor.

Două lucruri cheie care sunt importante atunci când găsiți înlocuitori de ouă buni pentru chiftele. Dar ce te faci când nu mai ai ouă sau când cineva are nevoie de chifteluțe fără ouă?

După ce am făcut câteva cercetări, am descoperit că există o gamă largă de înlocuitori de ouă pentru chifteluțe, așa că am aflat despre secretul pe care toate gospdinele trebuie să-l afle.

Află ce să adaugi în aluatul de chiftele în loc de ouă

Încercarea diferiților înlocuitori ai ouălor poate duce, de asemenea, la arome și texturi noi și uimitoare în chiftele. Unele alternative populare includ brânza ricotta, care este excelentă pentru a adăuga umiditate și o aromă subtilă, în timp ce alții se bazează pe piureul de cartofi pentru o textură mai rezistentă.

Înlocuitorii ouălor nu răspund doar restricțiilor dietetice, permit, de asemenea, să avem cifteluțe suculente și gustoase, aromate pe care prietenii și familia le vor adora. Așa că nu-í fie teamă să fii creativ și să încerci noi alternative, s-ar putea să descoperi un element care va schimba lucrurile pentru chiftelele tale.

Deși există și alte variante, una este cea mai bună dintre toate, sau cel puțin așa spun gospodinele experimentate. Așa se face că în loc de ou, folsoesc câte 2 lingurițe de amidon, fie de porumb, fie de cartofi, și astfel leagă carnea tocată pentru chiftele. Se pare că, indiferent despre ce amidon ar fi vorba, trucul are efectul scontat, adică îți țin închegate chifteluțele.

Concluzie

Acum că, deja ai aflat ce să adaugi în loc de ouă, dă fuga la magazin, cumpără ceva amidon, și apucă-te de treabă. În rest, Poftă Bună!