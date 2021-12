Ce pensie avea Victor Socaciu la cei 68 de ani ai săi. Rămăsese fără o mare parte din venituri (exclusiv)

Vestea că Victor Socaciu a murit a fos ca un șoc și familia încă nu poate procesa această informații. Cei care l-au admirat știu că artistul de 68 de ani avea o carieră extrem de bogată. El se afla sub îngrijire medicală de aproximativ o lună de zile. A apărut ultima oară în public la Festivalul Național de Muzica Folk Om Bun. A fost muzician, compozitor, chitarist, prezentator tv, dar și politician și apoi diplomat.

Câți bani încasa din pensie Victor Socaciu

Situația lui Victor Socaciu este cunoscută de mult timp. El se afla internat în spital de o lună din zile. Artistul a părăsit lumea supărat dintr-un motiv. Spunea că nu îi ajunge pensia, după o viață de muncă. Totuși, chiar dacă se descurca greu, artistul nu s-a plâns niciodată de situația lui.

”Trăiesc cu o pensie de 1.700 de lei. Atât mi-a dat statul după cei 50 de ani în care am activat ca artist. Sunt încă supărat pe faptul că indemnizația de parlamentar de 3.0000 de lei, căci am fost parlamentar între 2008 și 2012, mi-a fost anulată. Cineva a considerat că este o pensie specială. Eu nu o văd altfel decât ca o indemnizație, nu ca o pensie. Atunci ce să mai spunem despre acele pensii de peste 30.000 sau 35.000 de lei? Acelora cum să le mai spunem dacă cele de 3.000 de lei sunt pensii speciale?”, se întreabă retoric Victor Socaciu, scrie impact.

Ce supărări avea artistul

El spunea că există o indemnizație care se dă în multe țări de cei care au fost membri ai Parlamentului European.

”Mi-am reprezentat țara cât de bine am putut și ca parlamentar, nu doar ca artist. Nu înțeleg în baza căror argumente s-a luat decizia anulării indemnizației în cauză. Am fost și consul al României la Montreal. Să nu credeți că am în prezent vreun beneficiu material în urma acelui lucru. Nimic, absolut nimic!”, a spsu el.

În plus, pentru că a fost artist liber profesionist, statul nu i-a recunoscut toată perioada în care a muncit. El se baza pe soția lui, care îl îngrijea și îi era aproape mereu.

De altfel, el era și supărat din cauza pandemiei, care îi luase șansa de a se conecta cu publicul.