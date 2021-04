Cum se simte Victor Socaciu, de fapt. Declarații de ultimă oră despre starea artistului cu covid-19

Victor Socaciu a fost internat în stare gravă, fiind diagnosticat cu covid-19. Cum este starea marelui artist? Unul dintre bunii săi prieteni a făcut dezvăluiri.

Cântărețul în vârstă de 68 de ani a fost internat în stare gravă, iar fiica lui a făcut apel la oameni să se roage pentru viața artistului.

El a fost internat în Spitalul Monza din Capitală și potrivit informațiilor, a luat covid-19 de la Festivalul Om Bun.

Acum, Victor Socaciu pare că își revine, potrivit medicilor. Andrei Păunescu a declarat că starea cântărețului se îmbunătățește, însă va fi sigur de asta abia după ce se vor vedea.

„Pot să vă spun că m-am văzut cu Victor pe 30 martie la Breaza, unde eu am stat câteva minute, el 3 zile. A făcut un act eroic, la 30 de ani de la inaugurara acestui festival, iată cu prețul vieții chiar. El a făcut treaba asta în deplină securitate, dar virusul acesta”, a spus prietenul său.

„M-am văzut cu el atunci și doame ajută că nu sunt mulți care au fost acolo cu probleme. Am vorbit chiar înainte cu o seară să se interneze și nu era bine”, a spus Andrei Păunescu.

El a mai spus că a ținut legătura cu soția lui Victor Socaciu, care i-a spus că starea lui este stabilă și progresează.

„Astăzi, am aflat de la soția sa, că starea este absolut stabilă și chiar într-un progres în ultimele zile, dar până nu îl auzim și nu îl vedem acasă nu ne putem bucura pe deplin.

Paradoxal, de fapt, în mod atipic, multe teste nu i-au ieșit pozitive. Este vaccinat, din câte știu, și uite că niciodată nu poți avea garanția că ai scăpat. Eu când am auzit că Victor este într-o stare din asta, am știut că e important ca prietenii să fie acolo. N-am făcut nimic, decât am dat semnalul multor oameni din presă sau din sistemul medical. N-a fost nevoie decât ca el să rămână internat’, a declarat Andrei Păunescu la emisiunea lui Cristi Brancu.